В Санкт-Петербурге открыли выставку «В поисках источника Нила»

Сцена из спектакля театра «Геликон-опера» «Аида» Дж. Верди. Художники Ростислав Протасов и Тауно Кангро. 2022 год

Новая выставка в музее современного искусства Эрарта, организованная в сотрудничестве с театром «Геликон-опера», позволит зрителю погрузиться в культуру Древнего Египта и взглянуть на историю, рассказанную в опере Джузеппе Верди «Аида», сквозь призму творчества современных художников. Экспозицию составят масштабные скульптуры величиной до пяти метров и другие декорационные элементы нашумевшей постановки московского театра — результат совместной работы сценографа Ростислава Протасова и эстонского скульптора Тауно Кангро.

До нас дошло немало сведений о выдающихся цивилизациях прошлого, однако мало кому из наших современников близка культура ацтеков, завоевания великих монголов или религиозные практики кельтов. Цивилизациями прошлого интересуются в основном специалисты, и на их фоне особняком стоит Древний Египет, породивший пласт культуры, к которому люди испытывали живой интерес на протяжении всего времени.

Родоначальник истории Геродот утверждал, что в Древнем Египте было больше диковинного и достопримечательного по сравнению со всеми другими странами; лучшие умы всех времен и народов бились над загадками египетских пирамид и папирусов, средневековые масоны рисовали сфинкса в качестве символа посвящения в тайные науки, экспедиция Тура Хейердала пересекала Атлантический океан на папирусной лодке, сооруженной по древнеегипетским чертежам, а совсем недавно американский композитор Филип Гласс написал оперу «Эхнатон» об одноименном египетском фараоне, положив в основу арий тексты из рукописей самого Эхнатона и древнеегипетской «Книги Мертвых».

Наследие Древнего Египта не только изучалось нашими современниками, но иногда и пополнялось ими. Многим знакома опера Джузеппе Верди «Аида», рассказывающая трагическую историю любви предводителя египетских войск Радамеса и Аиды — рабыни Рамсеса и дочери эфиопского царя, с войсками которого сражались египтяне. Однако не все знают, что эта опера написана на известный сюжет, переложенный по просьбе Верди в стихах для либретто итальянцем Антонио Гисланцони. Повод для создания оперы «Аида» тоже был далек от научно-исторического: эту оперу заказал Верди египетский правитель Исмаил-паша для демонстрации в своем театре по случаю открытия Суэцкого канала. И тем не менее получившееся произведение кажется органичной частью дошедшего до нас древнеегипетского культурного наследия. Такая степень погружения в предмет всех причастных к созданию этой оперы свидетельствует о том, что эпоха Древнего Египта продолжает вызывать у многих живой отклик и желание погрузиться в ее идеи, дух и эстетику.

Что мы знаем о Древнем Египте? Одна из самых великолепных, развитых и не оставивших о себе дурных воспоминаний цивилизаций возникла на берегах Нила около 5200 года до н. э.; более древней считается только шумерская цивилизация, но она уступает древнеегипетской по продолжительности. Нил был основой жизни Древнего Египта, он диктовал ритм и образ жизни, вокруг него строились религия и культура. Даже религиозная реформа фараона Эхнатона, объявившая культ единого бога, связала образ этого бога с Нилом. Гигантская протяженность этой реки, ее непостижимые уму разливы в самый пик засухи окружающей ее пустыни, густой пурпурный цвет, в который окрашиваются ее воды при выходе из берегов, и неизменное повторение этих циклов на протяжении 30 миллионов лет (таков возраст реки Нил) не могли не сообщить культуре Древнего Египта соответствующего духа и масштаба. Повторяемость, обеспечивающая обновление, являлась основой религии Древнего Египта, а способность египтян видеть в окружающей их природе проявления божественного лежала в основе их искусства.

Созидательная сила Нила обожествлялась древними египтянами в образе включающей в себя мужские и женские жизненные силы утробы, делающей мир миром. Уникальная направленность реки почти строго с юга на север легла в основу верований, что бог солнца Ра каждый день рождается на одном берегу Нила и умирает на другом его берегу, из-за чего египтяне считали Нил границей между жизнью и смертью, а его воды — возвращающими в благое состояние живых и мертвых. Строго говоря, для древних египтян смерти не существовало, она была кратковременным состоянием, подобным тому, как иссыхали сжатые песками пустыни земли долины Нила, а потом их заливало невесть откуда берущимся потоком, который через некоторое время отступал, и на его месте вновь появлялась плодородная земля, каждый раз повторяя историю сотворения мира. Древние египтяне осознавали циклическую природу Вселенной — создание из уничтожения, жизнь из смерти, — и адаптация к вечности и бесконечности Космоса давала им веру в собственное бессмертие, которое, в их понимании, даровалось всем, а не только избранным. Мир воспринимался ими как единый целостный организм, где все — живые и усопшие, боги и люди, простые жители и фараоны — являлись частью и продолжением друг друга. Древние египтяне осознавали малость богов по сравнению с величием космоса и их неспособность сравняться с животворящей силой природы. У них были развиты письменность, ремесла и искусства, и иногда ими правили фараоны-женщины. Звучит весьма прогрессивно и привлекательно, не правда ли? Некоторые из нас вполне могли бы представить себя в том мире, и это делает ту эпоху интересной и притягательной. А еще нас интригует то, что мы о ней по-прежнему далеко не все знаем. Даже центральный элемент культуры Древнего Египта — священная река Нил — несет в себе загадки; в частности, до сих пор не удалось точно установить, откуда берет начало эта река. После многовековых споров на эту тему от поиска источника Нила просто отказались, и сегодня принято считать, что он образуется из слияния Голубого Нила, вытекающего из озера Виктория на территории современной Руанды, и Белого Нила, который питается подземными источниками озера Тана в Эфиопии.

Все, что известно и не известно о Древнем Египте, выглядит необычайно интересным, и так же интересно, наверное, было Верди 150 лет назад писать свою «древнеегипетскую» оперу, а московскому театру «Геликон-опера» ставить ее на сцене в наши дни, транслируя современному зрителю дух той эпохи в современных образах. Специалисты считают, что в «Аиде» Верди выступил новатором, впервые в истории оперы соединив так называемую «большую оперу» с номерной структурой, позволяющей изъять любую арию и исполнить ее как отдельное произведение, с лирико-психологической оперой, нанизывающей выходные арии и хоровые сцены на линию единого сюжета, после чего «Аиду» стало невозможно дробить без ущерба для понимания происходящего. Были новшества и в ее постановке на сцене: Верди-композитор выступил одновременно в роли режиссера, и в этом амплуа позволил себе смелые эксперименты, в частности, с двухуровневыми декорациями. Эти сложносоставные решения, впрочем, выглядят абсолютно органично на фоне сюжета, разворачивающегося на берегах священной реки Нил: божественный Нил, питавший творческую энергию Верди, сам получился из слияния двух рек. По накалу страстей разворачивающаяся в «Аиде» драма сопоставима с древнегреческими трагедиями. Поступок Аиды даже превосходит поступок Антигоны, героини одноименной трагедии Еврипида: последнюю приговорили к погребению заживо, а первая сделала такой выбор добровольно. Памятуя, что смерти в понимании древних египтян не было, зрителю не стоит воспринимать «Аиду» как трагедию, но вместо этого можно насладиться пронзительной красотой поступка героини. Так же легко и незаметно зрителю «Аиды» предоставляется возможность воспринять постулаты Эхнатона о том, что бог трансцендентен и имманентен, бог — это жизнь, и он же смерть, бог — это зло и добро, бог — это любовь, и все, что происходит, — божественно. Все это зашито в «древнеегипетском» сюжете оперы и очень красиво подано. Эстетика этой постановки театра «Геликон-опера» глубоко продумана во всех аспектах и безупречно исполнена, а идеальная гармония не требует осмысления, она входит в нас мгновенно и навсегда, приобщая к божественному.

Существенный вклад в визуальную красоту «Аиды» внес эстонский скульптор Тауно Кангра, которого театр «Геликон-опера» привлек к оформлению постановки вместо привычных бутафоров, и сегодня мы видим созданные им скульптуры на выставке в Эрарте. Решение театра сотрудничать с нетеатральным художником было смелым и правильным, потому что только авторское, личное и небуквальное переложение на современный лад стандартных визуальных образов, закрепившихся за Древним Египтом, могло сделать происходящее на сцене живым и убедительным и проложить дорогу к сердцу зрителя через многотысячелетнюю историю. Отдельного обсуждения заслуживает гигантский размер скульптур. В качестве шутки можно вспомнить, что среди древних египтян встречались настоящие великаны: например, фараон Санахт имел рост 198 см. Если же говорить серьезно, то гигантизм скульптур удачно подчеркивает величие самой темы Древнего Египта, а также масштаб разворачивающейся на сцене человеческой драмы; при этом легкая ирония и лаконизм, с которыми прописан их облик, дают понять, что перед нами не боги, но обычные люди в размер богов, и у них в подножии разворачиваются страсти, войны и трагедии фараонов и царей. Такое смещение позиций весьма созвучно представлениям древних египтян о единстве всех живущих под солнцем; так и в целом в «Аиде» современная скульптура, классическая итальянская оперная музыка и древнеегипетские мотивы сюжета оказались органично соединены в одно целое.

Неиссякаема тема Древнего Египта, как неиссякаемы воды священного Нила, и пусть с каждым, кто окажется очарован величием той эпохи, пребудет его божественная сила; на поиски ее источника нас приглашает выставка, организованная музеем Эрарта в сотрудничестве с театром «Геликон-опера».