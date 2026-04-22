Певец и шоумен Константин Макеев ворвался с хитом «Хочется лета»

Не успели все отойти от трека «Одно касание», как певец Константин Макеев представил летний хит «Хочется лета». Разлад – преодолеть, желания – осуществить, любовь – вернуть и снова объединиться, посвятив себя друг другу.

Песня «Хочется лета» – это крик души, рвущийся на танцпол. Синтетическое звучание 80-х с отсылкой к группе «Мираж» вкупе с предпанически быстрым темпом и перегруженной живой электрогитарой подчеркивают приближение жаркого времени года. А на смену охладевшим романтическим чувствам приходят новые и теплые.

По одной только обложке сингла «Хочется лета» можно сказать, что эта песня о безумном желании пляжного сезона. Эпатажный образ Константина Макеева босиком в шубе, шапке и шортах, с надувной купальной уточкой в руках и лежащим рядом диско-шаром буквально кричит: «Хочется лета»!

«Хочется лета

Хочется тепла

Хочется любви

Хочется бабла

В славе парить

Как в невесомости

И с ума сходить

От такой радости»