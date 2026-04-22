Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиПевец и шоумен Константин Макеев ворвался с хитом «Хочется лета»

Певец и шоумен Константин Макеев ворвался с хитом «Хочется лета»

By editor
60
Константин Макеев - хит - Хочется лета

Не успели все отойти от трека «Одно касание», как певец Константин Макеев представил летний хит «Хочется лета». Разлад – преодолеть, желания – осуществить, любовь – вернуть и снова объединиться, посвятив себя друг другу.

Песня «Хочется лета» – это крик души, рвущийся на танцпол. Синтетическое звучание 80-х с отсылкой к группе «Мираж» вкупе с предпанически быстрым темпом и перегруженной живой электрогитарой подчеркивают приближение жаркого времени года. А на смену охладевшим романтическим чувствам приходят новые и теплые.

По одной только обложке сингла «Хочется лета» можно сказать, что эта песня о безумном желании пляжного сезона. Эпатажный образ Константина Макеева босиком в шубе, шапке и шортах, с надувной купальной уточкой в руках и лежащим рядом диско-шаром буквально кричит: «Хочется лета»!

«Хочется лета
Хочется тепла
Хочется любви
Хочется бабла
В славе парить
Как в невесомости
И с ума сходить
От такой радости»

Новое в рубрике