Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Победительница «Голоса» Александра Воробьева выпустила драматичный сингл-исповедь «Взрывая тишину»

александра воробьева - взрывая тишину
Фото предоставлено пресс-службой «Креатив Медиа»

Известная по победе в третьем сезоне популярного вокального шоу «Голос» на Первом канале Александра Воробьева продолжает удивлять своих поклонников новыми музыкальными экспериментами. На этот раз певица представила трогательный и насыщенный эмоциональностью сингл «Взрывая Тишину», который можно смело назвать ее зрелым художественным заявлением. В новой композиции Александра транслирует личный опыт и внутренние переживания.

«Взрывая тишину» — это откровенная история о внутренней трансформации, которая наступает после боли потери. Песня построена по законам психологической драмы: лирическая героиня проходит путь от отрицания и попытки забыть («развею память на ветру») до полного перерождения. Такой подход подчеркивает главную идею композиции — смерть старых отношений не означает застоя или пустоты, а становится началом нового рождения, рождения в пламени.

«Песня знаменует собой новый этап в творческом развитии Александры Воробьевой. После триумфа на «Голосе» в 2014 году она экспериментировала со звучанием, расширяя музыкальные горизонты и выходя на международную сцену», — говорит музыкальный продюсер лейбла «Креатив Медиа» Сергей Шевелев.

В ближайшее время певица планирует представить свои новые работы на фестивале «Апрельская весна» в Пхеньяне, для которого она подготовила песню на корейском языке.

Тем не менее, новая русскоязычная премьера подтверждает, что именно проживание сложных и сильных женских эмоций остается главной стихией Александры. Ее музыка продолжает вдохновлять и удивлять слушателей, демонстрируя глубокий эмоциональный резонанс и искренность.

