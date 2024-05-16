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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир музыкиПевица ELiz раскрыла все желания девушек в одном треке 

Певица ELiz раскрыла все желания девушек в одном треке 

editor
By editor
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eliz - я хочу

16 мая состоялся релиз певицы ELiz – Я хочу.

В одной песне певица уместила кучу мечт, о которых обычно думают девушки – ручной джин, dior, вилла, отношения с голливудским красавчиком… Кажется, эту песню можно петь каждый день, вместо любой аффирмации.

«Моя новая песня – это ода мечтам, в которой я делюсь своими самыми смелыми желаниями и фантазиями. Через эту песню я хотела показать, что наши мечты не знают границ, и каждая из них заслуживает быть услышанной, какой бы нереальной она не была. У меня большая любовь к приключениям и фантазиям. Я точно знаю, что в мире еще осталось место для чудес.  Надеюсь, что слушатели почувствуют ту же радость и энергию, которые я вложила в создание этой песни. Пусть эта песня напоминает подросткам, что мечты – это первый шаг к их осуществлению, и мы должны верить в их силу», — делится Eliz.

Наслаждайтесь весной, верьте в мечты и слушайте новый трек певицы ELiz «Я хочу».

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