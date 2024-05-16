Певица ELiz раскрыла все желания девушек в одном треке 

16 мая состоялся релиз певицы ELiz – Я хочу.



В одной песне певица уместила кучу мечт, о которых обычно думают девушки – ручной джин, dior, вилла, отношения с голливудским красавчиком… Кажется, эту песню можно петь каждый день, вместо любой аффирмации.

«Моя новая песня – это ода мечтам, в которой я делюсь своими самыми смелыми желаниями и фантазиями. Через эту песню я хотела показать, что наши мечты не знают границ, и каждая из них заслуживает быть услышанной, какой бы нереальной она не была. У меня большая любовь к приключениям и фантазиям. Я точно знаю, что в мире еще осталось место для чудес. Надеюсь, что слушатели почувствуют ту же радость и энергию, которые я вложила в создание этой песни. Пусть эта песня напоминает подросткам, что мечты – это первый шаг к их осуществлению, и мы должны верить в их силу», — делится Eliz.



Наслаждайтесь весной, верьте в мечты и слушайте новый трек певицы ELiz «Я хочу».