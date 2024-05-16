«Рододендроновые путешествия с Лялей Алексаковой продолжаются…»

В прошлой публикации мы рассказали о том, как в конце апреля склоны сопок в Приморском крае окрашиваются в оттенки фиолетового и лилового — ведь начинается сезон цветения рододендрона. Первым набирает цвет рододендрон остроконечный, а затем — рододендрон Шлиппенбаха и сегодня мы наблюдаем его активное и пышное цветение. Этих растений сегодня не так много, а вернее – растут они только в родном для певицы Приморье.

Рододендрон Шлиппенбаха – уникальное растение на Дальнем Востоке, и поэтому занесёно в Красную книгу РФ и Приморского края еще с 2008 года.

Впервые рододендрон Шлиппенбаха описал академик Карл Иванович Максимович, назвавший вид в честь офицера фрегата «Паллада» Александра Егоровича Шлиппенбаха. Шлиппенбах собирал на берегах Японского моря образцы дальневосточной диковинки и отправлял их в Петербург. Рододендрон предположительно появился 50 миллионов лет тому назад, когда на планете преобладал мягкий климат, но с наступлением ледникового периода многие виды этого прекрасного растения погибли под толщами льда. Этот цветок сегодня можно увидеть в Китае, Корее и Японии, а в России он растет только в Хасанском районе Приморского края, где находится под охраной Дальневосточного морского заповедника.

Рододендрон Шлиппенбаха достигает 2 метра в высоту, имеет приятный аромат цветов, а также широкоовальные листья, до 12 см в длину и 5–6 см в ширину, окрас которых зависит от времени года.

В местах естественного произрастания, в Хасанском районе, начало цветения приходится на 1-15 мая. Ранний срок цветения спасает рододендрон от истребления человеком. Если бы цветение вида приходилось июль, август и сентябрь, когда отдыхающих в Приморье больше, чем коренных дальневосточников, вероятно, этот вид давно бы исчез из-за красоты цветов и редкости.

Известная приморская певица Ляля Алексакова, отдающая предпочтение активному образу жизни, со своей командой в праздничные теплые дни продолжила путешествие по родному Приморью и показала чудо цветения краснокнижных цветов. Ковровое цветение приморских первоцветов можно наблюдать примерно 2 недели в году. И именно сейчас у жителей Приморского края есть такая возможность, которую певица рекомендует не упустить. А талантливый фотограф Андрей Михайлов, который много лет сотрудничает с певицей, создал серию фотографий, посвященных цветению рододендрона. Андрей делится радостью, что ему удалось заснять одномоментное цветение рододендрона остроконечного и рододендрона Шлиппенбаха: «Я не мог этого сделать в течение нескольких лет, а тут – получилось! Если отправиться в бухту Теляковского 18-19 мая, то застанете пик цветения рододендрона Шлиппенбаха. Там вас встретит целый сказочный лес из деревьев высотой 2 -2,5 метра и напоминающий своей красочностью и уникальностью фильм «Аватар». Мне и пленки не хватит, чтобы запечатлеть всю эту красоту», — поделился талантливый приморский фотограф.

На фотографиях, когда два вида рододендрона так близко, видны явные отличия: рододендрон остроконечный имеет фиолетовый оттенок и мелкие цветы, а рододендрон Шлиппенбаха — розовый с крупными цветами. Но сходства у них все-таки есть – и это необыкновенная красота, пышность цветения, за которые рододендрон получил титул божественного растения.

На полуострове Гамова весной цветет множество рододендронов. Здесь находятся одни из красивейших бухт Морского заповедника: Теляковского и Астафьева.

Команда Ляли побывала на бухте Теляковского 10 мая.

Дорога на полуостров Гамова имеет преимущественно грунтовый вид и певица рекомендует жителям путешествовать на внедорожнике.

А сама Ляля — турист-экстремал. Она легко покорила вершины Хасана и оттуда наблюдала, как эффектно смотрятся скалистые берега бухты – они словно сложены из белого гранита, а их верх покрыт корейской сосной. Ну а сегодня берега бухты Теляковского расцветают ковром, украшенным большими яркими цветами рододендрона Шлиппенбаха и рододендрона остроконечного. «Местное украшение, а также волны, бьющиеся о скалы, надолго останутся в памяти», — обещает певица.

А музыкант и аранжировщик Миша Комаров, всегда поддерживающий приморскую певицу, так отозвался о приморской природе: «Приморье по-особенному встречает весну. Такое обилие красок в природе, просыпающейся от зимней спячки, мало где встретишь. Цветущие рододендроны — яркий тому пример. Я думаю, всем стоит хоть раз поехать и посмотреть на это».

Путешествуйте по родному краю, вдохновляйтесь и обязательно делитесь своим вдохновением с другими, — пожелали читателям Ляля и ее команда.

Светлана КУЗЬМИНСКАЯ,

Фото – Андрей МИХАЙЛОВ