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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваНа Мосфильме состоялась премьера приключенческого фильма «Каждый мечтает о собаке»

На Мосфильме состоялась премьера приключенческого фильма «Каждый мечтает о собаке»

editor
By editor
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Каждый мечтает о собаке

Гости премьеры в Синема Парк Мосфильм перенеслись в беззаботную атмосферу детства с пионерскими галстуками, хорошо знакомым вкусом ванильного пломбира и автоматами с газированной водой за 3 копейки. Ретро автомобили, припаркованные у входа в кинотеатр, наполнили улицу эстетикой 60-х годов прошлого века.

Среди гостей светской премьеры были Ольга Беляева, Катерина Шпица, Иван Колесников, Ирина Безрукова, Лев Лещенко, Светлана Иванова с дочерью, Анна Снаткина с мужем Виктором Васильевым и дочерью Вероникой Васильевой, Евгения Ахременко с детьми, Дмитрий Муляр с детьми, Анастасия Крылова, Анастасия Теплинская, Анна Ещенко, Елена Старостина, Илья Гуров, Афина Лукиди, Люси Пылаева, Ярослава Дегтярева, Таша Белая, Владимир Левкин с супругой Марусей Ичетовкиной, Вера Островская, Борис Дейков, Макар Фомин, Сергей Кемпо, Оксана Масюкова, Наталия Гулькина, Альбина Кабалина, Юлия Подозерова, Алиса Буслова, Анастасия Возник и другие.

В семейном фильме о невероятной дружбе, взрослении, любви и поиске сокровищ роли исполнили Константин Крюков, Катерина Шпица, Иван Колесников, Сергей Никоненко, Игорь Костолевский и Ирина Купченко. Картину выпустит на российские экраны кинопрокатная компания «Наше кино», производство — кинокомпания «Июнь». Перед показом зрителей приветствовали создатели фильма:

Екатерина Маскина, продюсер фильма: «Хочу поблагодарить всех, кто пришел поздравить нас с премьерой, мы так долго её ждали. Спасибо коллеги, спасибо друзья, спасибо родственники. Хочу поблагодарить Министерство культуры РФ, кинопрокатную компанию “Наше кино”, “Мосфильм”, съемочную группу, а, главное, родителей наших детей, которые вместе с нами прошли этот легкий и нелегкий путь. Картина бы не состоялась, если бы не было прекрасного писателя Владимира Железникова. Он написал замечательную повесть, которая послужила основой фильма».

Ольга Беляева, режиссер фильма, подробно представила съемочную группу и обратилась к ней со словами благодарности: «Спасибо всем, кто работал над фильмом, для многих наших юных артистов это дебют в кино. Без вас не получилось бы такой прекрасной картины».

Двенадцатилетний школьник Юрка — робкий и необщительный ребенок, который испытывает трудности в поиске друзей. Его жизнь кардинально меняется, когда в классе появляются двое новеньких — брат и сестра, дети знаменитого летчика испытателя. В их лице мальчик обретает настоящую дружбу и первую влюбленность.

Каждый мечтает о собаке

Каждый мечтает о собаке

«Каждый мечтает о собаке» — необыкновенно добрая и бережная история взросления в антураже Москвы 60-х годов прошлого века. Главный герой сталкивается с первым предательством и жестокостью, но вместе с тем он учится сочувствовать и прощать. Это история об одиночестве, о трудном нравственном выборе и о принятии себя.

В создании фильма была задействована именитая команда. Режиссер Ольга Беляева, известная по фильму-лидеру проката «Легенды “Орленка”», в этой картине выступила и в роли сценариста. За необычайно лиричное и цепляющее музыкальное сопровождение ответственен певец и композитор Игорь Крутой. Роли в картине исполнили Сергей Никоненко («С любимыми не расставайтесь»), Игорь Костолевский («А зори здесь тихие») Ирина Купченко («Обыкновенное чудо»), Константин Крюков («9 рота»), Катерина Шпица («Экипаж»), Иван Колесников («Движение вверх»), а также юные восходящие звезды кино — Борис Дейков, Вероника Васильева и Макар Фомин.

Фото – Георгий ЛОСКУТОВ

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