Певица Наталия Иванова выпустила клип на песню «Душа России»

Наталия Иванова — яркая, эксцентричная певица и автор песен. В ее активе ротации на десятках радиостанций, эфиры на федеральном телевидении и сотни тысяч стримов на музыкальных площадках. 9 лет назад певческая карьера певицы началась с песни «Люблю тебя, моя Россия». И в этом году, благодаря Сергею Шахину (автор, исполнитель) в репертуаре Наталии опять появилась лирическая песня о России.

Как говорит певица, «если песня полюбилась, то обязательно должен быть клип, а «Душа России» «запала с первых секунд». Эта песня — путешествие к родникам русской души. Она воплощает в себе великолепие фольклора, величие нашей страны и сокровенность личных воспоминаний.

Клип снимался в Нижегородской области. Эти места по достоинству оценили и не раз использовали как съемочную площадку известные режиссеры: Н. Михалков, А. Балабанов и др. Вот и Наталия Иванова, коренная нижегородка, решила не уезжать за пределы области, а показать красоту, свободу и поэтичность родного края.

Первые кадры клипа были сняты в конце апреля в курортном поселке «Зеленый город» и деревне Швариха, а завершилась работа в начале мая в селе Хабарское.

Мелодия, пронизанная теплом народных распевов, аутентичных русским инструментам, звучит в клипе на фоне весенней природы, девственно-свежей зелени и склонов, покрытых желто-солнечными первоцветами.

По желанию Наталии в клипе приняли участие три ее дочери. Мама и девочки одеты в русском стиле: светлые одежды и венки из живых цветов на голове. Все сказочно, душевно, красиво. Здесь и скатерть-самобранка под раскидистым вязом, и скромная деревянная церковь на высоком склоне, и крестьянская лошадка – первая помощница на пашне.

Во время съемок произошел интересный случай. «Когда было снято достаточное количество кадров,- рассказывает Наталия,- мы поняли, что в клипе о России обязательно должна быть церковь. Посмотрели несколько видов и выбрали храм Архангела Михаила в селе Хабарское. Сначала думали отправить оператора, но потом решили поехать, посетить храм, поставить свечи. Нашли телефон батюшки, созвонились, и он пригласил нас. На другой день мы были в Хабарском, отец Сергий побеседовал со мной, и я попросила благословить нас на съемки клипа в таком благостном месте.

И это не случайно. «Душа России» — особенный клип. Он переносит слушателей в мир настоящей русской красоты и гармонии, призывает всех подпевать и ощущать при этом удивительную силу и мощь нашей страны, испытывать чувство гордости за нее.

Такие добрые и светлые напевы нужны всем нам.