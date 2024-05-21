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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Группа Крими Край выпустила новую песню «ЗАЧЕМ!»

editor
By editor
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зачем

«Скажи, зачем мне любовь? Зачем мне эта боль?» – именно этими вопросами задаются участники группы Крими Край в новом треке «ЗАЧЕМ!»

Трек посвящен созависимым отношениям и невыносимой боли, которую проще всего утопить в алкоголе. В этой откровенной песне узнает себя каждый, кто оказывался на дне из-за разрушительной силы токсичной любви.

Крими Край уверенно смешивают в своих песнях несколько жанров. Новая работа не стала исключением.

Группа была создана в 2021 году и за это время выступила на фестивалях VK Fest, Маятник Фуко, BPM Fest и других. В прошлом году Крими Край вошли в топ-100 перспективных молодых артистов по версии редакции VK Музыки.

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