Группа Крими Край выпустила новую песню «ЗАЧЕМ!»

«Скажи, зачем мне любовь? Зачем мне эта боль?» – именно этими вопросами задаются участники группы Крими Край в новом треке «ЗАЧЕМ!»

Трек посвящен созависимым отношениям и невыносимой боли, которую проще всего утопить в алкоголе. В этой откровенной песне узнает себя каждый, кто оказывался на дне из-за разрушительной силы токсичной любви.

Крими Край уверенно смешивают в своих песнях несколько жанров. Новая работа не стала исключением.

Группа была создана в 2021 году и за это время выступила на фестивалях VK Fest, Маятник Фуко, BPM Fest и других. В прошлом году Крими Край вошли в топ-100 перспективных молодых артистов по версии редакции VK Музыки.