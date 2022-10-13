Певица Дэя выпустила новый сингл о любви «Нарисуй»

В октябре состоялась премьера нового сингла певицы Дэи под названием «Нарисуй». Это драматичная композиция о любви, в которой героиня стоит перед трудным выбором, где гордость, обида и мольба сливаются в одном душевном порыве, где надежда умирает последней.

«Релиз нового сингла неслучайно выпал на осень, — говорит Дэя. — Осень – это не просто сезон – это состояние души. Одинокие оголённые стволы деревьев… опавшие листья, как затухающие на остывшей земле яркие воспоминания… грусть и пустота… Это так похоже на людей, в сердцах которых угасает любовь. Наверное, у всех своя дорога к счастью и, может быть – непростая. Но у каждого из нас есть путеводная звезда – надежда».

Слова песни были написаны поэтессой Ларисой Архипенко, известной своими работами со многими звёздами российской эстрады. Автором музыки стал композитор и аранжировщик Дмитрий Билаш. Именно благодаря его таланту композиция приобрела особый музыкальный колорит.

Близится к завершению и работа над клипом на песню «Нарисуй», который будет представлен в конце октября.

Сингл Дэи «Нарисуй» доступен на следующих цифровых площадках: Вконтакте, Яндекс.Музыка, Звук, Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer, Amazon Music.

Дэя – молодая амбициозная певица. Начало зрелому проекту было положено в 2017 году после окончания Института современного искусства на факультете «Эстрадно-джазового пения», где академические навыки и основы джазового вокала сформировали характерный индивидуальный колорит голоса исполнительницы.

Сегодня в творческом багаже певицы зрелищные клипы, множество ярких треков, ведущие места в топах музыкальных чартов, выступления на престижных музыкальных фестивалях и успешный опыт работы на телевидении.

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