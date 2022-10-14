Александр Михайлов: «Я выменял подаренную мамой гармошку на тельняшку»

В преддверие премьеры программы «Хорошие песни» на ТВЦ, где он выступит в роли ведущего, актер вспомнил о том, как складывалась его дружба с музыкой.

«Я знаю только 5 аккордов, и мне их хватает, чтобы подыгрывать себе», — говорит Александр Яковлевич. И добавляет, что относится к своему пению очень критично. Однако это не мешает ему собирать залы по всей стране на своих творческих вечерах, где он исполняет романсы и всеми любимые известные композиции.

Песня вошла в его жизнь в раннем детстве — его мама пела и владела игрой на балалайке. «У нее был абсолютный слух. Приходя с тяжелой работы, она сразу просила меня подать ей любимый инструмент. Какое-то время она пела, и только потом садилась за стол», — рассказал Михайлов в интервью Татьяне Устиновой в программе «Мой герой».

Сам актер освоил гитару уже во взрослом возрасте. А вот первое «знакомство» с музыкальными инструментами прошло неудачно – купленную мамой для него тульскую гармошку будущий любимец публики выменял у моряка на тельняшку. «Я с 4 класса мечтал стать моряком, влюбился в море… И когда в городе высадились моряки, я выменял у одного из них гармошку на тельняшку…»

Гармонь Александр так и не освоил, а вот под гитару с удовольствием поет дома и на творческих встречах со зрителями. В «Хороших песнях» артист также будет исполнять некоторые композиции. Премьера программы состоится 14 октября в 23.00.

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