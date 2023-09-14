Юлия Беретта выпустила «Диско» с Наталией Гулькиной

13 сентября певица, актриса, автор собственных песен Юлия Беретта представила новый релиз «Диско».

Композиция с нотками ностальгии, но в современном звучании. Ритмичная, зажигательная, танцевальная музыка в стиле диско с легким текстом про сегодняшнюю жизнь. Идея трека появилась у Юли в совместном туре по Казахстану с Натальей Гулькиной , в песне говорится о прогрессе современного времени, что теперь люди слушают музыку не только на виниле, кассетах, дисках, радио и тв, а просто в интернете на различных гаджетах, в том числе и на колонке, которая может предложить свой собственный плейлист дня.

«Ретро - это лечебно. В ней много юности и света, много любви и миража!»

Новый трек «Диско» от Юлии Беретты поднимет настроение любому. С первых нот хочется отбивать ритм и пуститься в пляс.

Особую атмосферу песни придает обволакивающий тембр певицы. И вместе с этим передает всю ту доброту музыки, которая была в 80-х годах. Главную роль в одноименном клипе исполнила главная звезда дискотек России - Наталия Гулькина.

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