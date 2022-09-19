Пианист Александр Струков даст сольный концерт ко дню рождения Клода Дебюсси

20 сентября 2022 года в Малом зале Московской консерватории состоится сольный концерт пианиста Александра Струкова. Музыкант посвятит своё выступление 160-летию со дня рождения великого музыкального импрессиониста Клода Дебюсси. В программе прозвучит его знаменитый фортепианный цикл – 24 прелюдии, которые являются своего рода энциклопедией всего самого характерного и типического в области музыкального содержания, круга поэтических образов и стиля композитора.

Александр Струков учился в Московской консерватории в классах проф. Л.Н. Власенко и М.В. Плетнёва. Работал в Новосибирской консерватории, в том числе заведовал кафедрой специального фортепиано (1989–1991). В 1991 году стал победителем Международного конкурса пианистов им. Ф. Листа в Будапеште. В 1991—1993 завершил образование в ассистентуре–стажировке Московской консерватории.

После окончания ассистентуры-стажировки пианист продолжил педагогическую деятельность: в качестве ассистента профессора Л.Н. Власенко (1992 1996) в Московской консерватории, преподавателя Музыкального колледжа при Московском государственном институте им. А.Г. Шнитке (1993—2004), ассистента профессора М.С. Воскресенского (2004—2009). С 2014 — профессор Московской консерватории, с 2018 — приглашённый профессор Университета Сакуё в Японии. Многие ученики А. Струкова являются лауреатами крупных международных конкурсов.

Александр Струков успешно совмещает педагогическую деятельность с концертной. Музыкант активно гастролирует в России и за рубежом: в Венгрии, Чехии, Словакии, Польше, Германии, Японии, Вьетнаме, Франции, Швейцарии, Италии, Австралии. Сотрудничает со многими известными дирижёрами, среди которых М. Плетнёв, В. Игнатьев, А. Лигети, Р. Бадер, В. Дударова, К. Маслюк, Д. Кавалларо и другими.

Начало в 19:00.

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