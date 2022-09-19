Борис Гребенщиков запустил предзаказ нового альбома на Planeta.ru

16 сентября на Planeta.ru стартовал предзаказ нового альбома Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» «Дом всех святых». Альбом уже вышел на цифровых платформах, но приобрести его на CD и LP можно только на Planeta.ru.

«Альбом этот начинался аж два года тому назад, еще во время «Знака Огня». И такого раньше никогда не было. Как же он изменился: невозможные события весны 2022-го года очень сильно на него повлияли – те же самые песни оказались совсем о другом. Поэтому закончить этот альбом стало моим личным крестовым походом: если мы сможем правильно создать этот альбом, может быть, это и будет наш вклад в исцеление раны, нанесенной всем нам…», — отметил Борис Гребенщиков на странице крауд-кампании.

В состав «Дома всех святых» вошли 15 композиций. В записи каждой песни приняли участие не только участники коллектива, но и музыканты из разных стран, дружественные «Аквариуму»: «группа «Мгзавреби» из Грузии, король укулеле Джо Браун, отцы-создатели музыки рэгги Слай и Робби (Sly & Robbie), любимый гитарист Брайана Ино Лио Эбрамс (Leo Abrahams), шотландский волынщик Доктор Джарлат Хендерсон (Jarlath Henderson) — и это далеко не весь список».

Также на странице крауд-кампании доступны пластинки с автографом Бориса Гребенщикова. Кампания на Planeta.ru активна до 29 ноября. Ориентировочная дата выхода альбома на физических носителях – июнь 2023 года.

Отметим, что 15 августа «Аквариум» запустил крауд-кампанию на международной краудфандинговой платформе Indiegogo для сбора средств на финальный мастеринг альбома. За месяц было собрано почти 2,5 млн рублей. Крауд-кампания на Planeta.ru – это не классический сбор средств, а предзаказ альбома для жителей России и Беларуси.

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