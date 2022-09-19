В Москве открылась выставка, приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I

В экспозицию вошло более 180 экспонатов из крупнейших российских музеев и частных собраний.

РОСИЗО при поддержке Министерства культуры РФ в Новом Манеже представил выставку-инсталляцию «Новый человек», приуроченную к 350-летию со дня рождения Петра I. Здесь можно увидеть Табель о рангах (1722 г.), Указ Петра I о праздновании Нового года 1 января (1699 г.), первую русскую газету «Ведомости», в издании которой Петр Великий принимал личное участие, портрет любимой младшей сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны и многое другое.

Выставочный проект «Новый человек» посвящен преобразованиям Великого Императора и демонстрирует революционность, всеохватность и глубину его реформ. Девять разделов выставки рассказывают о новом быте, моде, светской культуре, о новой роли женщины в обществе, а также о вкладе Петра в науку и образование.

Невозможно представить русскую литературу, театр, науку и многое другое без преобразований Петра. Реформы Петра I коренным образом изменили весь строй русской жизни. Император создал не только нового человека, но и новое общество, культуру и систему жизненных координат.

«Масштаб и значимость реформ Петра I в истории страны сложно переоценить. Великий русский царь, а впоследствии Император, правил страной на протяжении 43 лет. Выставочный проект «Новый человек» рассказывает о том, как изменился человек петровской России. Для нас было важно сделать выставку, приуроченную к 350-летию со дня рождения Петра 1, по-настоящему большим и ярким событием для всех, в том числе, для детей. В выставочных залах мы собрали более 180 уникальных экспонатов из крупнейших российских музеев и частных собраний», — отметила генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

В центральной части экспозиции расположилась масштабная скульптура Петра I, ее автором выступил скульптор Павел Игнатьев.

«Центральный экспонат выставки — уникальная скульптура Петра I высотой 7 метров. Она выполнена из особого пенопласта, где каждый блок весит 300 килограмм. Ее вырезали роботы, которые работали 24 часа в сутки на протяжении трех недель. Изначально идея выставки — рождение нового человека, что предполагало обращение к молодому Петру, полному каких-то поисков. Это дает некую свободу для позы. В целом, идея выставки прослеживается и в том, что рождение нового человека — это про нас с вами, это рождение нового городского быта, который в корне изменил Петр, это новые костюмы, обычаи, праздники, еда и многое другое. Петр I был достаточно свободный, в этом его особенность, он ломал обычаи, создавал новые, трансформировал привычный уклад», — рассказал скульптор Павел Игнатьев.

«Я хотел бы отдельно поблагодарить кураторов проекта, научного консультанта, и всю команду РОСИЗО, которая реализовала невероятно сложный проект. Поздравляю всех с открытием выставки», — подчеркнул художественный руководитель РОСИЗО Антон Горланов.

Гостями мероприятия стали: директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Елена Харламова, генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский, общественный деятель Марина Юденич, генеральный директор ФГБУК «Росконцерт» Андрей Малышев, генеральный директор Театрального музея им. Бахрушина Кристина Трубинова, директор Музея кино Лариса Баженова, первый заместитель художественного руководителя — директора МХТ имени А. П. Чехова Айрат Тухватуллин, генеральный директор онлайн-кинотеатра PREMIER Софья Митрофанова, актер и режиссер Владимир Скворцов, директор музея МХАТ Софья Грачева, продюсер Максим Королев и др.

На выставке представлены уникальные подлинные предметы из Санкт-Петербургского государственного университета: Табель о рангах (1722 г.) и «Азбука гражданская с нравоучениями» (1877 г.), правленная рукой Петра Великого, первая русская газета «Ведомости» (1717 г.), Указ Петра I о праздновании Нового года 1 января (1699 г.) и его собственноручный рисунок трехцветного флага (1699 г.) из собрания Российского государственного архива древних актов.

Проследить, как менялась архитектура города и общественного пространства, можно будет по графике из Музея архитектуры им. А.В. Щусева.

Также на выставке можно увидеть архивные документы, живописные работы, предметы мебели, одежды, быта, скульптуры, печатные издания, эскизы костюмов и другие экспонаты из Государственного исторического музея, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и других российских музеев и частных собраний.

Выставка-инсталляция «Новый человек» продлится до 6 ноября 2022 года по адресу: Новый Манеж, Георгиевский пер., д. 3, корп. 3.

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