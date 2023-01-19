Пианист Андрей Писарев выступит в Консерватории по случаю 150-летия со дня рождения С. Рахманинова

20 января на сцену Малого зала выйдет известный пианист, профессор Московской консерватории Андрей Писарев, который подарит публике фортепианную музыку Рахманинова.

«Писарев — пианист, склонный к игре масштабной, к широким построениям, порой в стиле аль фреско…», — так оценил победное выступление Андрея Писарева на конкурсе имени Рахманинова великий музыкант Лев Власенко. Выдающийся композитор Андрей Эшпай писал, что стиль игры Писарева более всего напоминает стиль игры самого Рахманинова, отмечал благородство манеры исполнения, глубокий певучий звук, позволяющий раскрыть драматизм произведения.

После триумфа в 1983 году началась активная концертная деятельность А. Писарева в городах СССР, а позже и за границей. Артист нередко принимал участие в фестивалях, посвященных как творчеству С. В. Рахманинова, так и музыке композиторов-романтиков. Музыкант ведёт активную концертную деятельность, выступая с концертами в России и за рубежом — в США, Японии, Корее, Германии, Швеции, Италии и др. А также как солист играет с ведущими оркестрами, такими как Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Базельский симфонический оркестр, Японский национальный симфонический оркестр и многими другими. Его репертуар огромен: музыка от Скарлатти до Прокофьева, более 20 концертов с оркестром. Дискография пианиста насчитывает более 10 компакт-дисков.

Начало в 19:00.

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