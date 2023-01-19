Деловая программа III Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия»

С 24 января по 5 февраля 2023 года в Московском Гостином дворе пройдет III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».
Уникальная Россия» – это более 20 выставок и арт-проектов внутри одной выставочного проекта, площадь 10 000 кв.м, 85 регионов Российской Федерации, 10 стран зарубежья, более 1200 участников; 50 000 посетителей, 55 деловых и культурных мероприятий, конференций, 70 показов дизайнерских коллекций одежды, более 50 выступлений творческих коллективов России
На выставке будут представлены культура и искусство России. Гостей также ожидают интерактивные инсталляции, мастер-классы, культурная программа.
Важной составляющей выставки-форума является Деловая программа. Обращают на себя внимание и специальные мероприятия в рамках выставки.
Среди них:
- Подведение итогов Международного конкурса традиционного искусства «Золотые руки мира»;
- Литературно-музыкальный фестиваль «Поэзия Донбасса»;
- Концерт, посвящённый 80-летию Сталинградской битвы;
- «Как художнику создать успешный дизайнерский бренд в России»;
- Презентация проекта «Жизнь солдата»;
- Круглый стол: «Культурный код коренных малочисленных народов. Самобытность в современном мире»;
- «Евразийская валютная зона» и роль российской культуры в ней;
- «Культурные коды, креативные локации и туризм в России»;
- Церемония награждения сестер милосердия возрожденной наградой «За жертвенность и самоотверженную работу»;
- Фестиваль этномоды «Этноподиум»;
- «350-летие русского балета»;
- Дискуссионная панель «Как ускорить цифровую трансформацию среднего бизнеса в России»;
- Инвестиционный форум «Россия - страна возможностей»
и др.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.