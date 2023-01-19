Деловая программа III Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия»

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С 24 января по 5 февраля 2023 года в Московском Гостином дворе пройдет III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».

уникальная россия - гостиный двор

Уникальная Россия» – это более 20 выставок и арт-проектов внутри одной выставочного проекта, площадь 10 000 кв.м, 85 регионов Российской Федерации, 10 стран зарубежья, более 1200 участников; 50 000 посетителей, 55 деловых и культурных мероприятий, конференций, 70 показов дизайнерских коллекций одежды, более 50 выступлений творческих коллективов России

На выставке будут представлены культура и искусство России. Гостей также ожидают интерактивные инсталляции, мастер-классы, культурная программа.

Важной составляющей выставки-форума является Деловая программа. Обращают на себя внимание и специальные мероприятия в рамках выставки.

Среди них:

  • Подведение итогов Международного конкурса традиционного искусства «Золотые руки мира»;
  • Литературно-музыкальный фестиваль «Поэзия Донбасса»;
  • Концерт, посвящённый 80-летию Сталинградской битвы;
  • «Как художнику создать успешный дизайнерский бренд в России»;
  • Презентация проекта «Жизнь солдата»;
  • Круглый стол: «Культурный код коренных малочисленных народов. Самобытность в современном мире»;
  • «Евразийская валютная зона» и роль российской культуры в ней;
  • «Культурные коды, креативные локации и туризм в России»;
  • Церемония награждения сестер милосердия возрожденной наградой «За жертвенность и самоотверженную работу»;
  • Фестиваль этномоды «Этноподиум»;
  • «350-летие русского балета»;
  • Дискуссионная панель «Как ускорить цифровую трансформацию среднего бизнеса в России»;
  • Инвестиционный форум «Россия - страна возможностей»

и др.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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