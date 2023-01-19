Выставочный проект к 30-летию мастерской Николая Андронова, Павла Никонова и Юрия Шишкова МГАХИ им.В.И.Сурикова «От начала» в МВК РАХ

1 февраля 2023 года Российская академия художеств и Московский государственный академический художественный институт им.В.И.Сурикова при РАХ представляют выставочный проект к 30-летию мастерской Николая Андронова, Павла Никонова и Юрия Шишкова «От начала». Экспозиция включает около 80 произведений авторов, идущих от начала истории мастерской, то есть тех, кто учился в первое десятилетие от её образования. Это Рустам Ахмедов, Алексей Ланцев, Татьяна Малюкова, Сергей Шеховцов, Тамара Мамонтова, Наталья Хохлова-Ланцева, Екатерина Лебедева, Виктор Звягинцев, Наталья Зинченко, Фёдор Усачёв, Мария Бровкина, Ольга Подисова, Мария Суворова, Максим Глухов, Александр Глухов, Наталья Ситникова, Дмитрий Самодин, Максим Смиренномудренский и другие.

Педагогический, а точнее человеческий принцип, который был заложен Андроновым, продолжен Никоновым и до конца поддерживаем Шишковым — отношение к студенту, как к коллеге, бережное отношение, уважение и интерес к человеку, решившемуся на путь художника. Всем троим были свойственны постоянная неуспокоенность, бескомпромиссность и неуёмная энергия — этим они щедро делились с учениками.

Изменяясь с поколениями студентов, мастерская при всех руководителях сохраняла свою цельность и традиции. Она существовала как блок единомышленников и по сути в 1990-2000 годах была активным творческим объединением. Студенты и выпускники были на виду, участвовали в молодежных выставках МСХ, выставлялись во многих залах и музеях, создавали большие проекты самостоятельно и вместе с учителями.

Мастерскую всегда окружала борьба мнений и критика. Звучали упреки в злоупотреблении заученными приёмами, свойственными «суровому стилю» и механически, без осмысления перенятыми у профессоров; только формальных пластических ходах, для которых сюжет не имеет значения, в излишнем, в конце концов, сходстве с учителями.

Однако путь и нынешний творческий облик выпускников мастерской показывает верность того педагогического подхода. В их современном творчестве очевидны как серьезные пластические и мировоззренческие различия, так и сходство. Это разные художники. Но общие для них особое отношение к натуре и отсутствие иллюзорности, выбор «непарадных» тем, своя трактовка пространства, стремление к усиленным композиционным конструкциям демонстрируют верность одним базовым принципам, усвоенным в годы учебы.

В 1992 году в МГАХИ им. В. И. Сурикова открылась новая мастерская станковой живописи под руководством художника-шестидесятника, одного из основоположников «сурового стиля», Народного художника РФ, лауреата Государственной премии СССР, действительного члена Российской академии художеств, профессора Николая Ивановича Андронова. Ассистентом стал его единомышленник Юрий Алексеевич Шишков. Первыми студентами мастерской в том же году стали Татьяна Малюкова, Рустам Ахмедов и Сергей Шеховцов.

Глубоко убежденные в первоочередной важности композиции и ее изучения, Андронов и Шишков весь процесс строили как погружение в композиционно-традиционную среду. Неустанная каждодневная практическая работа, «ремесло» сочеталась с освоением колоссального пласта теоретических знаний и традиций, идущих через всю историю искусства. Так же, как и «дисциплине ремесла», Андронов придавал самое большое значение неразрывности связи поколений художников.

Понимая быстротечность времени и объем знаний, которым предстоит овладеть его ученикам, он добился того, чтобы набор студентов в мастерскую происходил сразу с первого курса, вопреки сложившейся в институте системе. Так в 1994 году пришла сразу большая группа первокурсников, в 1995 — вторая.

Воздействие силы личности Андронова на студентов и не только студентов было огромно. Принципиальность и твердость его художнической позиции ошеломляли. Появление Андронова в институте привело к созданию кафедры композиции. Возобновился интерес к теории, сам Николай Иванович - истинный мастер, теоретик композиции - читал лекции. В мастерской постоянно кипела мощная, активная творческая жизнь, шли споры, готовились выставки, смотрелось море книг, изрисовывались кипы бумаги и холстов. Но в ноябре 1998 году Андронова не стало.

Мастерскую возглавил Народный художник РФ, дважды лауреат Государственной премии, академик Российской академии художеств, профессор Павел Федорович Никонов. Энергичный и неутомимый, он заполнил пространство новыми задачами, в то же время развивая прежнюю идейную и пластическую линию. Его энергия вдохновляла на поиски иных ходов и решений, новых вариантов работы с образом и плоскостью. Как и прежде, во главу угла ставилась композиция, Слияние композиционных систем Андронова и цветопространства Никонова значительно разнообразило, обогатило художественный язык студентов. Влияние Павла Федоровича трудно переоценить, то был стремительный поток и яростный бой за свободу в живописи. В течение восьми лет работы он воспитал ряд интересных, ярких художников, да и поныне участвует в делах института, активно помогает всем и еще будоражит новыми идеями и выставками.

С 2006 по 2010 год руководство мастерской взяла на себя монументалист, живописец и график, Народный художник РФ, академик Российской академии художеств Альбина Георгиевна Акритас, ассистентом которой оставался Юрий Шишков.

Заслуженный художник РФ и академик Российской академии Юрий Алексеевич Шишков был настоящим хранителем традиций мастерской. Прекрасный живописец и композитор, принципиальный и внимательный педагог, он работал здесь с первого дня, а с 2010 года, последние десять лет — был руководителем. Он был любим всеми поколениями студентов и кропотливо разбирал их ошибки не только в искусстве, говорил о жизни, делился опытом и художническим, и жизненным. Обучая монументальным техникам, вместе со студентами работая над росписями храма в Бежецке и часовни близ Калязина, читая лекции по композиции монументальной и станковой, Юрий Алексеевич, казалось, хотел дать ребятам всё то, что не успел Андронов. Он ушел из жизни в апреле 2020 года. Это были двадцать восемь лет непрерывной работы со студентами, двадцать восемь лет служения искусству и идеям, которым он был горячо предан.

Выставка завершит работу 26 февраля.

Е.И. Лебедева. Рассада. 2022

М.В. Глухов. Лестница в Севастополе. 2020

Н.А. Ситникова. Из серии «Боги и герои». 2022

Н.И. Андронов. Чистые пруды. 1991

О.И. Подисова. Рождество. 2015

П.Ф. Никонов. Пьющий. 2021

Т.А. Мамонтова. Зазеркалье. 2014

Ю.А. Шишков. Художник у картины. 2008

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