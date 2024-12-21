Пластические хирурги и шарлатаны, революционеры и криминальные авторитеты, подруги и приматы, кайтеры и инспектор-самозванец: дайджест на 2025

2024 подарил яркие проекты, каждый из которых становился событием для зрителей онлайн-кинотеатра START: чудо-сериал для всей семьи «Последний богатырь. Наследие», криминальные драмы «Дети перемен» и «Лихие», продолжения полюбившихся хитов: глянцевой драмы «Жить жизнь», психологического триллера «Медиатор», культовой франшизы «Папины дочки. Новые» и многие другие.

В 2025 году онлайн-кинотеатр START порадует подписчиков новыми захватывающими проектами. Рассказываем о новинках и продолжениях любимых франшиз.

Роковая авария свяжет судьбы незнакомцев в остросюжетной драме «Опасная близость» с Елизаветой Боярской, Артуром Бесчастным, Леонидом Бичевиным, Артемом Быстровым и Софьей Лебедевой в главных ролях. И если говорить о связях, то сага о трех поколения семьи Лиховцевых еще не закончена: в 2025-м зрителей START ждет продолжение основанной на реальных событиях истории о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире — «Лихие. Глава 2».

События экшен-драмы «Высокий сезон» перенесут зрителей во Вьетнам и колоритный азиатский быт. А герой комедии «Хутор», спасаясь бегством от кредиторов, окажется в закрытой общине вдали от цивилизации.

Действие третьего сезона комедийной антиутопии «Два холма» снова перенесет зрителей в будущее, а масштабная историческая эпопея Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» — в прошлое и охватит период с 1905 по 1924 год.

И это еще далеко не все!

«Опасная близость»

Анна — успешный пластический хирург и руководитель клиники, счастлива в браке. В ее выверенном мире идеальных людей нет места чужим ошибкам и слабостям. Из этого мира выбивается разве что дочь-неформалка, которая не хочет соответствовать высоким стандартам матери. Когда муж Анны попадает в аварию со своей любовницей, известной блогеркой и певицей Женей, Анна осознает зыбкость своей реальности и выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.

В ролях: Елизавета Боярская, Артур Бесчастный, Леонид Бичевин, Игорь Иванов, Артем Быстров, Софья Лебедева, Маргарита Силаева, Тамирлан Джангазиев, Максим Матузный, Дарья Румянцева, Юлия Марченко, Евгения Леонова, Чингиз Гараев

«Высокий сезон»

Молодая пара Миша (Павел Попов) и Аня (Анна Завтур) проводят свой отпуск во Вьетнаме. В предпоследний день отдыха, накануне отъезда, Аня пропадает после встречи со своим бывшим бойфрендом Сахаром (Артур Бесчастный), которого считала мертвым. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша начинает самостоятельные поиски и очень скоро обнаруживает, что причина исчезновения Ани кроется в ее прошлом, которое она от него намеренно утаила. Начав поиски Ани, Миша знакомится с капитаном Народной Армии Вьетнама – Тао, которая вернулась в свой родной городок, чтобы разобраться в обстоятельствах гибели младшей сестры. Вместе они проходят путь от случайных знакомых до настоящих друзей, спасающих друг друга от смертельной опасности.

В ролях: Павел Попов, Анна Завтур, Артур Бесчастный, Донг Ань Куинь, Сиу Нгуен, Сергей Горошко, Юрий Насонов, Фрол Фролов, Суан Фук, Хазак, Ион Сафта, Хоанг Мео, Ле Хуинь, Хоанг Фи, Дмитрий Савельев, Васса Бокова, Анна Попова, Григорий Перель, Михаил Сафронов и другие.

«Хроники русской революции»

Масштабная историческая эпопея Андрея Кончаловского посвящена трагическим событиям Октябрьской революции. Ее действие охватывает период с 1905 по 1924 год — непростую эпоху, повлиявшую на судьбы людей не только России, но и всего мира в XX столетии.

В ролях: Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Никита Каратаев, Александр Мизёв, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Тимофей Окроев и другие.

«Лихие. Глава 2»

Основанная на реальных событиях, криминальная сага рассказывает историю о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. История разворачивается в трех временах — начале и конце 90-х и в наши дни. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых мы увидим целую эпоху в ее жестокости и великолепии, с ее надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями.

В ролях: Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Евгений Ткачук, Анна Завтур, Полина Максимова, Елена Николаева, Максим Карушев, Савелий Кудряшов, Александра Бабаскина, Глеб Кулаков, Филипп Янковский, Гела Месхи, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Вадим Филипченков, Юрий Быков, Кирилл Полухин, Дмитрий Куличков, Артур Иванов, Александр Обласов, Сергей Уманов, Аскар Ильясов, Марина Васильева, Анна Котова, Иван Добронравов, Григорий Чабан, Иван Фоминов и многие другие.

«Три плюс три»

Елена Николаева и Алексей Розин. Фото © онлайн-кинотеатр STARTВ живописном городке Золотого кольца России живет семья Клячевых: писатель Антон Павлович, его сын — кузнец Леонид и внук Прометей, работающий спасателем. В том же городе живет семья Лариных: деятельная таксистка Валентина Петровна, ее дочь — экскурсовод Света и предприимчивая внучка художница Юля. Прометей убежден в том, что Юля — мошенница. Он раскрывает одну из ее афер и сдает Юлю полиции. Встреча молодых людей становится судьбоносной не только для них самих, но и для их родственников, которые уже и не надеялись на личное счастье.

В ролях: Владислав Ветров, Ольга Хохлова, Елена Николаева, Алексей Розин, Вадим Соснин, Александра Соловьева и другие

«Хутор»

Новая авантюрная комедия о бегущем от долгов Артеме (Сергей Романович) и руководителе загадочной общины Бате (Гоша Куценко). Один хочет «стереть» неудобное прошлое, а другой — исправить свои грехи и найти давно пропавшего сына. Их случайная встреча перевернет не только их жизни, но жизни всех обитателей Хутора.

В ролях: Гоша Куценко, Сергей Романович, Александра Дроздова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин, Анастасия Имамова, Арина Постникова, Игорь Коровин, Александр Панекин, Алексей Медведев, Людмила Чиркова, Максим Важов, Александр Югов, Юлия Подозерова, Илья Хвостиков и др.

«Папины дочки. Новые, 3-й сезон»

В третьем сезоне семью Васильевых-Васнецовых ждут новые приключения. Влюблённый Веник скрывает от девочек отношения с психологом Татьяной, Соня выбирает между тремя поклонниками, Лиза и Диана борются за личное пространство, а Арина доказывает свою значимость. Тем временем Тамара встречает давнюю любовь, а роман Галины Сергеевны и Бори выходит на новый уровень.

В ролях: Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Татьяна Орлова, Дарья Мельникова, Нонна Гришаева, Ольга Волкова, Анна Димова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Алексей Демидов и другие.

«Два холма 3»

Действие третьего сезона разворачивается через полгода после событий второго. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии «Ларисы», зимуют в московском метро под руководством Барона (Владимир Епифанцев). Каждый переживает этот опыт по-разному, но проблемы ждут всех. Бывшего Хранителя Семени Юлика (Филипп Бледный), потерявшего память, эксплуатируют приматы, но он находит поддержку в лице Рады (Пелагея Невзорова). Неожиданно объявляется бывший начальник Деда — Анатолий (Виктор Васильев), который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, хотя путешествие обещает быть не из легких.

В ролях: Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Пелагея Невзорова, Светлана Камынина, Андрей Скороход, Жанна Эппле, Филипп Бледный, Ольга Веникова, Дмитрий Белоцерковский, Константин Федоров, Валерий Скорокосов, Виктор Васильев, Жаннатбек Керимбаев, Владислав Юдин, Владимир Курцеба, Марина Кондратьева, Марина Богатова, Арина Постникова, Илья Лыков, Владислав Ветров, Олег Комаров, Денис Моисеев, Полина Шашуро и другие.

«Инспектор Гаврилов 2»

После головокружительных событий первого сезона бывший преступник Саша Медный продолжает выдавать себя за начальника ОМВД Гаврилова в небольшом городке Усть-Шахтинск. Такая жизнь ему по вкусу: Саша чувствует себя своим, он обрел семью, работу и уважение окружающих. Когда кажется, что все наладилось, приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берется следователь из Москвы — Кристина Сломнюк. Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть свое прошлое?

В ролях: Виктор Добронравов, Виктория Заболотная, Денис Власенко, Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Алексей Демидов, Алиса Стасюк, Вадим Ракитин, Андрей Петелько, Омар Алибутаев, Михаил Павлик, Андрей Курносов, Игорь Царегородцев, Сергей Беляев, Артем Осипов и другие.