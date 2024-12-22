РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В сети состоялась премьера трейлера сериала «Дорогой родственник» с Тимофеем Трибунцевым, Анной Михалковой и Екатериной Вилковой

editor
By editor
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дорогой родственник
Фото © пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Онлайн-кинотеатр KION и студия LOOKFILM сообщают о премьере сатирической драмы «Дорогой родственник» режиссера Анны Пармас («Нереалити», «Исправление и наказание», «Давай разведемся!»). Это история про женщин из одной большой семьи, у которых на пути к мечте — покупке отдельного жилья — встает родственник с алкогольной зависимостью и рушит все их планы.

Главные роли в проекте исполнили Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев, чей дуэт зрители уже видели в сериале Анны Пармас «Исправление и наказание». Роли в проекте также сыграют Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Екатерина Ильина, Алексей Базанов и Александр Ильин-мл.

Семья Громовых и Тихоходовых — бабушка Вера Егоровна, ее дочери Ира и Лиза и беременная внучка Оля с мужем Толиком – всю жизнь живет в одной квартире. Наконец они собираются разъехаться и по-своему потратить доли в квартире: Вера Егоровна с Ирой переедут в домик с участком, Лиза – в коттедж с любовником Гришей, а Оля с Толиком купят небольшую квартиру в ипотеку.

Но при сборе документов выясняется, что в квартире до сих пор прописан Дима Тихоходов – бывший муж Иры и отец Оли, алкоголик, который давно ушел из семьи. Выписать Диму заочно нельзя — он инвалид. Долгие поиски Димы ни к чему не приводят, и вдруг он сам объявляется на пороге коммуналки и утверждает, что ему было видение: покойный тесть Петр Алексеевич попросил Диму сберечь его жилплощадь. Семье предстоит не просто попрощаться с планами, но и жить вместе с «дорогим родственником», который каждый день устраивает новые выходки. От отчаяния женщины приходят к самому радикальному методу решения их проблемы.

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