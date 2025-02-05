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Платформа КИНОСФЕРУМ.РФ стала резидентом Аэрокосмической долины

editor
By editor
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В январе 2025 года Первая национальная платформа детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ.РФ» стала резидентом Аэрокосмической инновационной долины. Предметом совместной работы станут популяризация науки, космоса и авиации, а также инженерных, технических и инновационных профессий для школьной аудитории, ведение научно-просветительской работы посредством кино и познавательных форматов.

Торжественное подписание Соглашения о стратегическом партнерстве с Инновационным научно-технологическим центром «Аэрокосмическая инновационная долина» состоялось на площадке Национального центра «Россия» в рамках проведения «Дня будущего», посвященного масштабному возрождению медиа- и кинопроизводства для школьников. В рамках мероприятия презентована Первая национальная платформа детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ.РФ».

Совместно с АНО «Центр развития киноиндустрии “Киностудия имени Кира Булычева”» разработана «Программа создания и развития киноиндустрии для школьников» до 2028 года, в рамках которой активно развиваются «Киновселенная национальных героев “ХРОНОС”» и образовательно-производственный проект «ТЫ — КАДР»; сформирована концепция «КОСМОФЛОТ» — создание произведений в жанре научной фантастики об аэрокосмической индустрии и атомной энергетике, как лидеров научного сектора экономики России; согласована концепция Лаборатории Искусственного Интеллекта (ЛИИ) — инновационная платформа, цель которой — создание и развитие контента с использованием технологий искусственного интеллекта.

Николай Дубовой, Генеральный директор Первой национальной платформы детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ.РФ»:

«Одной из ключевых задач платформы «КИНОСФЕРУМ.РФ» является формирование запроса у школьной и молодежной аудитории на прогресс человеческой личности как наивысшей ценности, на неотвратимость эволюции человеческого разума в гармонии с окружающим миром и технологиями космоса.

Стремительное развитие технологий, формирующих новые способы создания контента и распространения информации, диктует необходимость коллаборации ученых, представителей новых медиа и IT-специалистов для разработки перспективных инструментов и сервисов, балансовых моделей, активно интегрировать технологии будущего в производство и распространение контента.

Кроме того, медиа могут дать заказ IT-специалистам на сервисы и технологии, которые необходимы в будущем. Платформа КИНОСФЕРУМ.РФ направлена на создание конкурентоспособных креативных проектов и технологических сервисов в сфере медиапроизводства и продвижения, масштабный вывод в промышленную эксплуатацию.»

Павел Новицкий, генеральный директор ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина»:

«Мы рады приветствовать платформу КИНОСФЕРУМ.РФ в числе наших партнеров. Все мы работаем ради лучшего будущего России, строить которое предстоит молодому поколению. Помочь им обрести правильные идеалы, показать радость изобретения и созидания, рассказать о героях прошлого с тем, чтобы молодежь сама стала героем будущего – это задача, которую мы с удовольствием будем решать вместе с КИНОСФЕРУМ. Еще одна наша совместная активность направлена на развитие сферы искусственного интеллекта в рамках «Лаборатории», это одно из наиболее перспективных направлений – в рамках исполнения соответствующего поручения Президента Российской Федерации.»

Интеграция в создаваемый для платформы КИНОСФЕРУМ.РФ контент передовых научных разработок ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», элементов промышленного дизайна партнеров, фокусирует внимание аудитории на инновационности и перспективности отрасли. Такие задачи требуют особого подхода и регулярной совместной работы, учитывая специфику разных аудиторных групп.

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