VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUПочти каждый второй россиян следит за модой в соцсетях

Почти каждый второй россиян следит за модой в соцсетях

editor
By editor
70
мода - кот

Платформа автоматизированной закупки рекламы у блогеров Getblogger (входит в МТС AdTech) провела опрос россиян старше 18 лет и и выяснила, что социальные сети стали главным источником информации о модных тенденциях для 43% респондентов. Образами блогеров вдохновляются 63% россиян. При этом печатные глянцевые журналы продолжают терять позиции: 77% аудитории вовсе не читает модную прессу, 17% предпочитают онлайн-версии, и лишь 6% остаются верны печатному формату.

Помимо соцсетей, за информацией о моде пользователи обращаются и к другим источникам: 30% опрошенных отслеживают фешн-тренды на маркетплейсах, 15% смотрят модные обзоры на видеохостингах (VK Видео, Rutube и других), а 12% выбирают контент от блогеров, специализирующихся на фешн. При этом чаще всего за модным контентом в социальных сетях следят зумеры (41%), несколько реже — поколение Y (32%), поколение X (25%) и беби-бумеры (20%).

«Интерес к модному контенту продолжает расти. Только за последний год спрос на интеграции у блогеров в этом сегменте увеличился на 37%. Для брендов это означает не только рост охватов, но и повышение реальной эффективности — вовлеченность выше на 30%, а доверие к рекомендациям блогеров напрямую влияет на продажи. Инфлюенс-маркетинг в фешн — это про органичное присутствие в жизни аудитории, а не про навязанную рекламу. Данные исследования подчеркивают: аудитория ждет не столько «глянцевых» обзоров, сколько полезного и прикладного контента, который можно использовать в реальной жизни», — отмечает генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

Больше всего россиян интересуют обзоры с маркетплейсов (37%), подборки «до/после» и модные советы (22%), тренды сезона (20%), истории моды и интересные факты про бренды (19,5%), разборы образов (18%). Реже всего участники опроса смотрят обзоры масс-маркет брендов (15%), российских нишевых дизайнеров (15,5%) и люксовых брендов (11%).

Предыдущая статья
Концептуальная поп-артистка GLAZAMI продолжает показывать синглы будущего альбома ФАНТАСТИК ФРИК
Следующая статья
Из 25 стран мира подали заявки на фестиваль аутентичного кино «Алания»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru