Эмоциональная разгрузка и борьба со страхами: ради чего читают хорроры

Большинство читают хорроры ради эмоциональной разгрузки или всплеска адреналина, но при этом тяга к ужастикам приводит две трети почитателей этого жанра к различным фобиям. Об этом говорят результаты совместного исследования СК «Росгосстрах», книжного сервиса Литрес и книжного рекомендательного сервиса LiveLib.

Каждый четвёртый опрошенный причисляет себя к любителям хорроров (26%), 43% читают их время от времени, в то время как 31% респондентов вообще не любят этот жанр. При этом чем моложе читатели, тем больше у них интерес к ужасам: среди молодежи в возрасте 18–25 лет и 26–35 лет 35% фанатов этого направления. Читатели 45–55 лет предпочитают хорроры лишь в 18% случаев, а респонденты старше 55 лет – только в 13%.

Любители жанра больше всего ценят психологические сюжеты (65%). На втором месте расположилась классика (61%) с вампирами, зомби, ведьмами, демонами и другими сверхъестественными персонажами. Замыкает тройку лидеров фольклорное направление (52%), которое описывает мифологию разных времён и народов. Помимо этого, в предпочтениях россиян встречаются также истории про убийц-психопатов (45%), легендарные сюжеты (40%) и хорроры, основанные на исторических событиях.

Люди любят читать ужасы, потому что они дают возможность эмоциональной разгрузки – так ответили 65% респондентов. 44% опрошенных хотят пощекотать нервы пугающими историями, а 41% читателей с интересом исследуют тёмную сторону жизни. При этом 16% россиян читают такие произведения ради борьбы со страхами, а 12% – восполняют нехватку эмоций в реальности.

«Сперва кажется парадоксальным читать хорроры, чтобы избавиться от страхов. Но это правда работает: мы пугаемся выдуманных монстров и странных событий, высвобождаем негативные эмоции, которые копятся в течение дня из-за вполне обыденных трудностей, обнуляемся и готовы к новым вызовам. Другое дело, если вы замечаете, что чтение ужастиков не приносит вам облегчения, а только удручает. Возможно, стоит на время отказаться от этого жанра и переключиться, например, на детективы с мистическим сеттингом или фантастическим уклоном, например на цикл приключений графа Аверина Виктора Дашкевича», – комментирует редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.

Однако нередко увлечение хоррорами приводит к формированию фобий – с ними столкнулись 63% опрошенных. Самым распространённым стал приобретённый страх темноты (43%). Каждый третий читатель начал патологически бояться преступников, а каждый четвёртый – эпидемий и смертельных болезней. Столько же респондентов (26%) приобрели навязчивый страх стихийных бедствий. 18% стали пугаться автомобилей и самолётов из-за риска аварий и авиакатастроф.

«По данным нашего книжного опроса, для борьбы с приобретёнными страхами люди стараются внимательнее и осторожнее относиться к окружающему миру (64%), учатся избегать опасных событий на примере персонажей (22%), читают меньше пугающих произведений (13%) и, что особенно любопытно, оформляют страховку от несчастных случаев и работают с психологами (7%). Кстати, полис действительно помогает не только если происходит какое-то негативное событие: он нужен и просто для снижения тревожности, ведь застрахованный живёт, зная, что на крайний случай у него всегда есть чёткий план и финансовая подушка безопасности. Отзывы наших клиентов подтверждают, что “страховая стратегия” работает: владельцы полисов начинают гораздо меньше беспокоиться о потенциальных опасностях», – говорит Александр Росликов, директор по маркетингу и цифровым продажам «Росгосстраха».