Площадка СТУДИО получила статус креативного пространства

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы присвоил Пространству СТУДИО от HiFi-стриминга Звук статус «креативного пространства».

СТУДИО можно использовать как площадку для концертов, шоукейсов, закрытых презентаций и место для проведения образовательных мероприятий или записи аудио- и видеоконтента. Возможность на использование пространства получают резиденты комьюнити для артистов и креаторов СТУДИО. Для этого нужно подать заявку через приложение СТУДИО или форму на сайте.

«Пространство СТУДИО отлично подходит для того, чтобы собрать творческих людей под одной крышей, а самим артистам помогает реализовывать свой творческий потенциал, воплощать в реальность свои идеи и проекты. Присвоение статусов креативных кластеров и пространств различным творческим институциям города – это, безусловно, еще один положительный импульс в сторону развития креативной экосистемы Москвы», – подчеркнул руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Согласно требованиям претендовать на статус креативного пространства могут объекты, оснащенные оборудованием и обладающие необходимой инфраструктурой для осуществления профильной деятельности в творческих сферах экономики. Пространство СТУДИО прошло необходимую экспертизы и полностью соответствует всем требованиям креативного пространства.

«Присвоение статуса креативного пространства позволит расширить возможности СТУДИО для артистов и креаторов. Мы рады в числе первых стать частью программы Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий, это поможет улучшить инфраструктуру площадки: проводить больше индустриальных мероприятий, а также реализовывать образовательные и акселерационные программы», – говорит директор по развитию СТУДИО и работе с талантами в Звуке Екатерина Комиссарова.

Ранее одним из громких партнерств для Пространства СТУДИО стала «Академия Звука», в рамках которой музыкальные менеджеры прошли курс по ведению музыкального проекта, обучались работе с артистами, выпуску и продвижению песен в разных жанрах. Также здесь прошел открытый экзамен Школы диджеинга Грува с участием лично самого Евгения Грува, а проект Медийная Футбольная Лига проводила здесь конференции после каждого сыгранного матча на протяжении двух сезонов в 2022 году.

В Пространство СТУДИО также возможно попасть и в качестве гостя, например, посетить серию мероприятий Release Day от Звука, запущенных в прошлом году. Release Day – это уникальный формат, в рамках которого начинающие артисты и уже состоявшиеся звезды презентуют музыку до официального выхода. В рамках Release Day уже выступили музыканты Куок, VERBEE, Akmal’, певицы Lina Lee, Эльвира Т, Саша Попова и многие другие.

Пространство СТУДИО — это один из офлайн-инструментов СТУДИО.

СТУДИО – это первый в России цифровой помощник в формате мобильного приложения, доступный каждому креатору. СТУДИО помогает артистам напрямую загружать релизы в HiFi-стриминг Звук, следить за статистикой прослушиваний, продвигать треки, ловить тренды и получать полезные новости. Внутри приложения есть онлайн и офлайн-инструменты для создания и продвижения контента, образовательные события, маркет для поиска сессионных музыкантов, видеопродакшена и студий звукозаписи.

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