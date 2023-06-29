Победитель конкурса Иви из Магнитогорска отправится в Стамбул на личную встречу со звездой турецких сериалов Акыном Акынёзю

В марте онлайн-кинотеатр Иви объявил о старте конкурса, победитель которого получит возможность лично встретиться с одной из звезд турецких сериалов — Акыном Акынёзю. Чтобы принять участие, необходимо было зарегистрироваться на сайте Иви или воспользоваться уже существующим аккаунтом, получить персональный промокод на 30 дней бесплатной подписки и поделиться им с друзьями. Три активации промокода и продления подписки давали возможность участия в розыгрыше специального приза — поездки в Турцию на личную встречу с Акыном Акынёзю. Кроме того, в конкурсе разыгрывались 50 годовых подписок на онлайн-кинотеатр.

В конце июня июня команда Иви подвела итоги конкурса. Победителем стала Юлия Писарева, жительница Магнитогорска. В начале августа она отправится в Стамбул и сможет позвать с собой трех спутников. В программе поездки не только личная встреча и ужин с Акыном Акынёзю, но и насыщенная экскурсионная программа по турецкой столице.

Иви также объявили имена 50 участников, которые получат персональный промокод на год бесплатной подписки на сервис.

Иви сегодня является одной из главных площадок, где максимально широко представлен турецкий контент, постоянно набирающий популярность. Каталог турецких сериалов Иви сегодня включает в себя не менее 70 тайтлов и постоянно пополняется новыми проектами. На платформе можно посмотреть такие хиты как «Постучись в мою дверь», «Чукур», «Черная любовь». Многие из сериалов на сегодняшний день можно посмотреть только на Иви — «Семья», «Ранняя пташка», «Любовь не понимает слов», «Дочь посла», «В ожидании солнца», «Игра судьбы», «Девушка за стеклом» и другие.

В рамках кампании по расширению линейки турецких тайтлов на сервисе команда Иви пригласила звезду турецкого кинематографа Акына Акынёзю принять участие в съемках серии промо-роликов. Съемки состоялись в апреле в Москве и продлились два дня. Иви уже показали один из трех созданных роликов, релиз оставшихся двух запланирован на осень 2023 года.

«Конкурс стал началом большой рекламной кампании турецких сериалов с участием Акына Акынёзю. Мы запустили его еще до нашумевшего ролика и уже в первые дни увидели огромную вовлеченность фанатов, что, конечно, еще раз доказывает любовь российского зрителя к этому контенту. В шутку в разговорах с агентством Grape, с которым мы снимали рекламные ролики, мы даже называли эту мощную реакцию «эффектом Акына». И убедились, что он реально работает и не стоит его недооценивать! Теперь мы сами с нетерпением ждем встречи победительницы со звездой. Чувство, что мы помогли исполниться мечте — реально вдохновляет. Круто, что конкурс получил такой отклик!», – говорит директор по бренду и контентному маркетингу онлайн-кинотеатра Иви Ренат Шахметов.

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