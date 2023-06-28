Rocket Records: в Москве прошел квест, посвященный ребрендингу известного музыкального лейбла

27 июня в самом сердце столицы состоялся праздничный квест, приуроченный к ребрендингу музыкального лейбла RockFam. Компания претерпела большие перемены, которые в первую очередь коснулись ее названия — лейбл, ранее известный как RockFam, стал именоваться Rocket Records.

На пути к победе участники флешмоба проходили настоящие испытания: они выполняли сложные задания, получали секретные карты, искали РокетЧелов и пиньяты — всего по городу было спрятано более 100 тематических кукол, а также собирали специальные жетоны, чтобы обменять их на памятные призы и подарки. Стоит отметить, что проводила этот увлекательный квест юная певица Milana STAR, которая собирала жетоны вместе с участниками игры.

Но самым запоминающимся моментом этого вечера стало награждение победителей. Участников, выполнивших последнее задание и прибывших в финальную точку, которой, как выяснилось, оказался офис Rocket Records, встретили учредители лейбла Юрий и Владимир Киселевы, а также Филипп Киркоров и Milana STAR.

Артисты разделили с финалистами радость победы, вручили им заслуженные награды — классный мерч и смартфоны, а также пригласительные билеты на модный показ коллекции, созданной коллаборацией дизайнера Аники Керимовой и детей Филиппа Киркорова.

Победителями праздничного квеста от Rocket Records стали 11 счастливчиков: Арина Кислицина, Дарина Титова, Илья Мурылёв, Алтунян Эдвард, Вадим Тугашев, Ксюша Распорская, Артем Парамонов, Соня Ионова, Каро Чобанян, Султан Маханбет и Катя Доморощенкова.

Rocket Records — молодой и перспективный лейбл, который занимается дистрибуцией музыкального контента на всех цифровых площадках. Среди известных артистов, сотрудничающих с компанией — Люся Чеботина и Филипп Киркоров, Григорий Лепс, DJ SMASH и Artik&Asti, KONFUZ и МОТ, Любовь Успенская и Pacha Tati, VACÍO и Дима Билан и другие российские знаменитости.

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