В пространстве школы masters откроется выставка Глеба Баранова «Kingdom of Angels»

5 июля в masters откроется выставка работ российского художника Глеба Баранова «Kingdom of Angels». Серия работ отсылает к личному опыту художника, когда он работал на судне в Персидском заливе и вечерами на вахте слушал по местному радио иранскую классику. Специально к выставке разработ ограниченный тираж открыток с живописью автора. Выставка продлится до 31 июля. Вход свободный.

Глеб Баранов. Стих. 2013. Холст, темпера, акрил. Предоставлено автором

Глеб Баранов. Ангелы и шкатулка. 2023. Холст, темпера. Предоставлено автором

Глеб Баранов. Королевство Ангелов, 2023. Холст, темпера, акрил. Предоставлено автором

Глеб Баранов. Ангелы на облаках. 2023. Холст, темпера. Предоставлено автором

В изображениях сочетаются сказочные и обыденные сюжеты: фантазии о востоке приобретают персональный характер и трансформируются в рассказ художника о своей жизни, в которой есть место и любимым котам, и морским путешествиям.

«В медитативном погружении я представлял земли, на которые не мог ступить. Чтобы передать эстетический опыт от прослушивания иранской музыки, я писал заметки о путешествии, затем разрезал их на части, мешал и составлял заново. Эти текстовые работы утеряны, но остались ощущения, с которыми я продолжил работу», — рассказывает художник.

Работы Глеба Баранова повествуют о тайнах и том волшебном мире, который остается скрытым от глаз человека. Этот мир проявляет себя через символы и знаки. Художник чувствителен к этому символическому измерению, и показывает нам его как текст, который в свою очередь тоже есть система знаков. Связи между объектами невидимы, сюжет, как будто бы, отсутствует. Этот прием необходим для установления иррациональных связей, которые действуют внутри картин. Погружаясь в мир Глеба Баранова, мы вступаем в игру между скрытым и проявленным, очевидным и данным в намеке.

Глеб Баранов — молодой художник из Краснодара. Закончив Морскую академию и став помощником капитана судна, он перенес этот опыт в творчество и создал свой художественный язык, его живопись - сродни мифотворчеству. Глеб Баранов находит присутствие иррационального в обыденных вещах, выявляет связи между различными религиозными традициями и культурными продуктами последних десятилетий.

В своей практике художник обращается к теме памяти, реконструирует различные культурные слои. Собственные миры художник наполняет литературными и религиозными сюжетами, эстетикой компьютерных игр и повествовательным стилем неонуарных детективов. Он совмещает традицию средневековой миниатюры с новейшими эстетическими приемами. Отталкиваясь от обрывков воспоминаний и личного экзистенциального опыта, Глеб выходит в поле создания отвлеченных историй. Сюжеты художника многомерны, многообразны и наполнены не только примитивистским юмором, но и философией.

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