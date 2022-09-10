Победитель проекта МТС стал новым артистом лейбла Газгольдер

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что финалист федерального творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М» Иван Кургалин подписал контракт с музыкальным лейблом Басты «Газгольдер».

История успеха юного вокалиста из Великого Новгорода началась с победы в творческом проекте «Поколение М» от МТС. Главным призом стала возможность выступить на фестивале на Красной площади в Москве. После него Ивана Кургалина пригласили стать хедлайнером музыкального шоу «Поколение М: BLOG & VOICE», и поехать во всероссийский тур с известными тиктокерами и участниками телешоу.

«Про бесплатную платформу для творческого развития детей «Поколения М» я узнал случайно из интернета. Два раза я подавал заявку на сайте проекта и только на третий раз мне удалось попасть в список участников и одержать победу в вокальном конкурсе. С того момента в моей жизни произошло много крутых событий. Так будучи хэдлайнером проекта «Поколения М» и артистом продюсерского центра «Эколь», я записал свой первый клип «Неважно». Я всегда усердно трудился, но без проекта МТС и моего учителя мне бы не удалось стартануть так стремительно», — рассказывает Иван Кургалин хэдлайнер проекта МТС Поколение М.

К главному детскому шоу страны «Голос.Дети» Иван Кургалин уже чувствовал себя уверенно на большой сцене. В частности, подобрать образ для выступления с песней «Слишком влюблен» помогала Аникина Татьяна мастер проекта Поколение М и руководитель продюсерского центра «Эколь».

Свой опыт он использовал, попав в команду известного репера Баста. Позже случилось выступление Ивана на сольном концерте Басты в спорткомплексе «Лужники», где находились рекордные 70 000 зрителей, с лейблом «Газгольдер» и статус самого молодого артиста в истории лейбла.

«Мы очень рады, что благотворительная программа МТС по развитию детского творчества «Поколение М» помогает разнонаправленно задействовать возможности ребенка, дает шанс каждому показать свои таланты в комфортных условиях. Дети знакомятся со звездами и привыкают быть в центре внимания. Именно из таких участников вырастают настоящие звезды. Мы будем дальше следить за творческим успехом Ивана и держать за него кулачки», — рассказывает Ольга Юркова руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС.

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