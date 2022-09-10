Более 500 заявок подали на Всероссийский Конкурс комедии  ТНТ и ГИТИС

Жюри из ведущих телепродюсеров и педагогов ГИТИСа выберет сценарий для съёмок сериала на ТНТ и пьесу для постановки в театре.

Этим летом стартовал Всероссийский сценарный конкурс комедии ТНТ и ГИТИС при поддержке видеохостинга RUTUBE. Начинающие авторы присылали свои театральные и киносценарии на суд компетентного жюри. В состав судейской коллегии вошли 11 человек, в том числе продюсеры ТНТ, педагоги ГИТИСа, актёры театра и кино: Тина Канделаки, Григорий Заславский, Михаил Швыдкой, Аркадий Водахов, Давид Кочаров, Артём Логинов, Максим Лагашкин, Юрий Стоянов, Лика Рулла, Евгений Каменькович и Иван Голомовзюк.

Приём заявок был открыт с 27 июня по 31 августа, по итогам которого организаторы получили более 500 работ от начинающих сценаристов. Большинство участников присылали сценарии ситкомов, пилоты сериалов и двухактные пьесы, многие сценаристы отправляли сразу несколько работ. Конкуренция — высокая. Редакторы получили сценарии и пьесы из 54 регионов России. География конкурса получилось широкой: заявки присылали из всех уголков страны. Больше всего сценариев организаторы получили от авторов из Москвы, Омска, Екатеринбурга, Астрахани и Владивостока.

Конкурс комедии приурочен к 400-летию Мольера и даёт шанс начинающим и опытным авторам заявить о себе на всю страну. После отбора членами жюри лучший сценарий попадёт в руки сильнейших продюсеров главного развлекательного канала страны и превратится в сериал на ТНТ, а пьеса станет стартом для новой современной постановки в одном из театров. Помимо этого, 10 лучших сценариев и пьес войдут в сборник «Современных российских комедий», который будет выпущен по итогам конкурса в Издательстве ГИТИС.

«Я с самого начала не сомневалась в успехе конкурса. И огромное количество заявок от молодых авторов — это ещё одно подтверждение того, что нам доверяют. ТНТ делает лучшие развлекательно-комедийные проекты, и у перспективных сценаристов есть шанс стать частью этого большого творческого производства. Сейчас особенно важно давать шанс молодым и талантливым, и мы с радостью это делаем. Здорово, что ребята хотят творить и удивлять», – говорит Тина Канделаки, и.о. директора телеканала ТНТ.

«Юмористический сегмент привлекает самую большую аудиторию на RUTUBE. Молодые авторы контента от стендап артистов до начинающих режиссеров вносят в индустрию комедии новаторский взгляд. Креаторы чувствуют актуальные тренды, и в конкурсе мы видим самый точный и позитивный ответ на дух времени», – рассказывает Давид Кочаров, генеральный продюсер RUTUBE.

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