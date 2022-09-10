Пятый канал начал съемки средневекового детектива

Пятый канал и кинокомпания MOOVIESHOOTING начали работу над совместным проектом — историческим детективом. Действие серий разворачивается в 13 веке на территории Руси.

Подготовка к съемкам велась несколько месяцев: нужно было найти локации, соответствующие эпохе, придумать грим, сшить костюмы, изготовить огромное количество бутафорских предметов – от домашней утвари селян и антуража хижины ведьмы до огромных клеток для заключенных и булыжников для каменоломни, которые актеры массовых сцен смогут быстро разломать в драке. Пришлось потрудиться и над изготовлением оружия и доспехов для воинов. Главные герои проекта – настоящие русские витязи. Специально подбирали актеров богатырского телосложения, под 2 метра ростом. Но для создания достоверного образа им пришлось изменить свою внешность.

Алан Томаев, исполнитель роли Варуна:

— Я несколько месяцев отращивал бороду, чтобы в кадре все смотрелось максимально правдоподобно. К тому же я набрал 10 килограммов веса, чтобы придать русской мощи своему персонажу.

В проекте запланировано множество трюковых сцен, боев и поединков. Поэтому перед выходом актеров на съемочную площадку обязательны тренировки, в том числе и с каскадерами. Еще как минимум час до команды «Мотор» уходит на уникальную работу гримеров и костюмеров, которые темнят зубы и ногти и фактурят одежду всех персонажей, появляющихся в кадре.

Главных героев в фильме трое. Воевода Белогор тяжело переживает гибель своих братьев по оружию, решает уйти со службы и осесть в остроге на окраине Новгородской республики. Он мудрый, справедливый и проницательный, видит людей насквозь и умеет для каждого – от простолюдина до князя – найти подходящие слова.

Олег Малышев, исполнитель роли Белогора:

— Это очень интересный проект. Он учит доблести, любви к родине. О том, что добро всегда побеждает зло. У каждого с детства есть свое представление о том, какими были русские богатыри, готовые в любой момент прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. Я постараюсь максимально точно своей игрой передать русский дух героев той эпохи.

Младший витязь Агафон в исполнении актера Дмитрия Петрухина, постоянно доставляет хлопот своим старшим товарищам. Красивый и дерзкий деревенский парень старается показать всем свою молодецкую удаль и рвется в бой.

Третий герой – загадочный Варун. Он степенный и рассудительный, любит природу, понимает язык зверей, но выглядит таким огромным и нелюдимым, что местные считают его басурманином. У актера будут смены, когда его партнером по съемочной площадке станет дрессированный волк Зыр. По сценарию Варун приручил его.

Еще один символ сериала – черный ворон, который сидит у жилища ведьмы на частоколе с черепами. Двухчасовую смену пернатый артист выдержал с честью — при команде «Камера» неизменно каркал и хлопал крыльями.

В съемках проекта задействовано несколько локаций. Зрители увидят глухие леса, населенные разбойниками, колдунами-язычниками и наемниками, болота-ловушки, озера, лабиринты в пещерах, каменоломню и древнерусский острог, шумную и красочную ярмарку с купцами и, конечно, Великий Новгород. Спасение князя – одна из миссий героев проекта.

Михаил Колпахчиев, автор идеи и режиссер проекта:

— По сути наши персонажи – это своего рода древнерусский спецназ. У нас получается по жанру исторический детектив. Есть большое зло – враги, которые желают погибели Руси. Эта линия проходит через весь сериал. И есть миссии на несколько эпизодов – когда героям надо спасти девушек, найти украденное из казны золото, вернуть право на княжение.

Это первое для Пятого канала обращение к русскому средневековью. Неудивительно, что традиционную тарелку на старте съемок разбивали не о треногу камеры, а рубили топором.

В сериал войдет восемь эпизодов, съемки планируется завершить в ноябре. Исторический детектив зрители увидят в эфире Пятого канала уже в следующем году.

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