Победителями первого тура на соискание стипендии Благотворительного фонда «Новые имена» стали более 30 одаренных юных музыкантов и художников Подмосковья

Завершился отборочный тур среди одаренных юных музыкантов и художников Московской области на соискание стипендии Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Отбор проводился заочно по видеозаписям (для музыкантов) и фото картин (для художников).
Среди победителей первого тура – 33 учащихся детских музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ искусств Подмосковья, которые стали лучшими в 12 из 15 конкурсных специальностей: «Изобразительное искусство» – 8 человек, «Фортепиано» – 6, «Флейта», «Домра», «Гитара», «Аккордеон» – по 3, «Скрипка» – 2, «Виолончель», «Саксофон», «Труба», «Балалайка», «Баян» – по 1.
Победители первого тура и стипендиаты Фонда прошлого года примут участие во втором туре, который пройдет в виде просмотра и мастер-класса (для художников) и в виде прослушивания (для музыкантов).
Второй тур состоится в апреле с участием педагогов из Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Музыкального училища имени Гнесиных, Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
Планируется, что с 9 по 15 августа 2021 года на базе Клинской детской школы искусств имени П.И. Чайковского пройдет Летняя творческая школа «Новые имена» для одаренных детей Московской области.
Помимо образовательного процесса, школа включит в себя насыщенную и разнообразную культурно-просветительскую, развлекательную и спортивно-оздоровительную программу.
В конце года музыканты из Подмосковья – участники программы «Новые имена» выступят с итоговым концертом, а работы талантливых юных художников войдут в отдельную книгу.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.