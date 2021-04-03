Победителями первого тура на соискание стипендии Благотворительного фонда «Новые имена» стали более 30 одаренных юных музыкантов и художников Подмосковья

Завер­шил­ся отбо­роч­ный тур сре­ди ода­рен­ных юных музы­кан­тов и худож­ни­ков Мос­ков­ской обла­сти на соис­ка­ние сти­пен­дии Бла­го­тво­ри­тель­но­го фон­да «Новые име­на» име­ни Ивет­ты Воро­но­вой. Отбор про­во­дил­ся заоч­но по видео­за­пи­сям (для музы­кан­тов) и фото кар­тин (для художников).

Сре­ди побе­ди­те­лей пер­во­го тура – 33 уча­щих­ся дет­ских музы­каль­ных школ, дет­ских худо­же­ствен­ных школ и дет­ских школ искусств Под­мос­ко­вья, кото­рые ста­ли луч­ши­ми в 12 из 15 кон­курс­ных спе­ци­аль­но­стей: «Изоб­ра­зи­тель­ное искус­ство» – 8 чело­век, «Фор­те­пи­а­но» – 6, «Флей­та», «Дом­ра», «Гита­ра», «Аккор­де­он» – по 3, «Скрип­ка» – 2, «Вио­лон­чель», «Сак­со­фон», «Тру­ба», «Бала­лай­ка», «Баян» – по 1.

Побе­ди­те­ли пер­во­го тура и сти­пен­ди­а­ты Фон­да про­шло­го года при­мут уча­стие во вто­ром туре, кото­рый прой­дет в виде про­смот­ра и мастер-клас­са (для худож­ни­ков) и в виде про­слу­ши­ва­ния (для музыкантов).

Вто­рой тур состо­ит­ся в апре­ле с уча­сти­ем педа­го­гов из Цен­траль­ной музы­каль­ной шко­лы при Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­рии им. П.И. Чай­ков­ско­го, Музы­каль­но­го учи­ли­ща име­ни Гне­си­ных, Ака­де­ми­че­ско­го музы­каль­но­го учи­ли­ща при Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­рии им. П.И. Чайковского.

Пла­ни­ру­ет­ся, что с 9 по 15 авгу­ста 2021 года на базе Клин­ской дет­ской шко­лы искусств име­ни П.И. Чай­ков­ско­го прой­дет Лет­няя твор­че­ская шко­ла «Новые име­на» для ода­рен­ных детей Мос­ков­ской области.

Поми­мо обра­зо­ва­тель­но­го про­цес­са, шко­ла вклю­чит в себя насы­щен­ную и раз­но­об­раз­ную куль­тур­но-про­све­ти­тель­скую, раз­вле­ка­тель­ную и спор­тив­но-оздо­ро­ви­тель­ную программу.

В кон­це года музы­кан­ты из Под­мос­ко­вья – участ­ни­ки про­грам­мы «Новые име­на» высту­пят с ито­го­вым кон­цер­том, а рабо­ты талант­ли­вых юных худож­ни­ков вой­дут в отдель­ную книгу.

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