Театральная «Весна» снова приходит в Подмосковье!

С 21 по 30 мая 2021 года в Под­мос­ко­вье прой­дет один из самых необыч­ных теат­раль­ных фести­ва­лей – «Мели­хов­ская весна».

Сце­на из спек­так­ля «Пест­рые рас­ска­зы», г. Кинешма

Вес­на при­шла в люби­мое име­ние Анто­на Пав­ло­ви­ча, а зна­чит ско­ро, в Мели­хо­ве вновь собе­рут­ся участ­ни­ки и поклон­ни­ки Меж­ду­на­род­но­го теат­раль­но­го фести­ва­ля «Мели­хов­ская вес­на». Фести­валь уни­ка­лен и по месту про­ве­де­ния, и по тема­ти­ке: уже более 20 лет музей-запо­вед­ник предо­став­ля­ет свою тер­ри­то­рию луч­шим теат­раль­ным кол­лек­ти­вам со спек­так­ля­ми по про­из­ве­де­ни­ям вели­ко­го дра­ма­тур­га. Мно­гие из этих поста­но­вок игра­ют­ся в есте­ствен­ных деко­ра­ци­ях усадь­бы, что при­да­ет им осо­бый колорит.

Все­го за вре­мя фести­ва­ля будет пред­став­ле­но 23 спек­так­ля, несколь­ко из кото­рых при­мут фести­валь­ные пло­щад­ки в Куль­тур­но-твор­че­ском цен­тре «Друж­ба» (го Чехов) и Сер­пу­хов­ском музы­каль­но-дра­ма­ти­че­ском театре.

Меж­ду­на­род­ную часть фести­валь­ной про­грам­мы это­го года соста­вят спек­так­ли из Испа­нии, Изра­и­ля, Поль­ши, Укра­и­ны. Поми­мо них в афи­ше заяв­ле­ны поста­нов­ки теат­ров из Моск­вы, Липец­ка, Волог­ды, Тюме­ни, Ниж­не­вар­тов­ска и ряда город­ских окру­гов Мос­ков­ской области.

Фести­валь­ная про­грам­ма нач­нет­ся тор­же­ствен­ной цере­мо­ни­ей откры­тия, орга­ни­за­то­ры все­гда изоб­ре­та­тель­ны и гото­вят необыч­ный сце­на­рий «Сон о силе искус­ства, наве­ян­ный полё­том мыс­ли вокруг твор­че­ства Чехо­ва, за секун­ду до выздо­ров­ле­ния мира». Заинтригованы?

Про­дол­жит­ся про­грам­ма выступ­ле­ни­ем теат­ра из Волог­ды, «Свой театр» пред­ста­вит спек­такль «Одна­жды в Ялте». Режис­сер спек­так­ля Андрей Камен­дов рас­ска­зы­ва­ет о люб­ви, перед зри­те­лем раз­во­ра­чи­ва­ет­ся дав­но зна­ко­мый хре­сто­ма­тий­ный сюжет, одна­ко, рас­ска­зан­ный по-ново­му, поэто­му он и выгля­дит, и вос­при­ни­ма­ет­ся иначе.

Хозя­ин теат­раль­ной пло­щад­ки – Мели­хов­ский театр пред­ста­вит сра­зу две пре­мье­ры! Спек­такль «После Чехо­ва». Пье­са, кото­рая лег­ла в осно­ву спек­так­ля, цели­ком постро­е­на на реаль­ных источ­ни­ках — пись­мах и вос­по­ми­на­ни­ях. Она ста­ла побе­ди­те­лем в номи­на­ции «Выбор музея» Лабо­ра­то­рии для моло­дых дра­ма­тур­гов «Чехов: Non-fiction». Дей­ствие спек­так­ля про­ис­хо­дит в ста­лин­ское вре­мя. Перед нами три геро­и­ни — Мария Пав­лов­на Чехо­ва, Оль­га Лео­нар­дов­на Книп­пер-Чехо­ва и Лидия Алек­се­ев­на Ави­ло­ва, кото­рых фан­та­зия авто­ра сво­дит вме­сте в боль­нич­ной палате…

Вто­рой спек­такль по про­из­ве­де­ни­ям И.А. Буни­на «Я очень рус­ский чело­век». Это раз­го­вор с сего­дняш­ним зри­те­лем о том, что такое любовь – любовь к жен­щине, любовь к родине.

«Бунин?» — поду­ма­ет зри­тель… Мы про­дол­жа­ем одну из тра­ди­ций Фести­ва­ля и в этом году «В гости к Чехо­ву» при­е­дет Иван Алек­се­е­вич Бунин. Еще две поста­нов­ки по про­из­ве­де­ни­ям клас­си­ка пред­ста­вит Липец­кий ака­де­ми­че­ский театр дра­мы им. Л.Н. Тол­сто­го и под­мос­ков­ный театр дра­мы и коме­дии «Фест».

В афи­ше пред­став­ле­но рекорд­ное коли­че­ство поста­но­вок пье­сы «Дядя Ваня» — шесть(!), своё виде­ние и интер­пре­та­цию чехов­ской пье­сы пред­ста­вят: Мос­ков­ский Губерн­ский театр, Сер­пу­хов­ской музы­каль­но-дра­ма­ти­че­ский театр, «Театр-сту­дия Шилов­ско­го», испан­ская коман­да «Само­вар», камер­ный театр «Диа­лог», Неза­ви­си­мый муль­ти­куль­тур­ный теат­раль­ный про­ект из Тель-Авива.

«Чай­ка» на мели­хов­скую зем­лю при­ле­тит из Луган­ска, режис­сер Ана­то­лий Явор­ский поста­вил цель сво­ей поста­нов­кой не раз­де­лить людей на пло­хих и хоро­ших, а дать зри­те­лю воз­мож­ность уви­деть суть чело­ве­че­ско­го есте­ства и сде­лать выводы.

Впер­вые на Фести­ва­ле высту­пит Дет­ский театр «Мели­хо­во», ребя­та под­го­то­ви­ли чтец­кий вечер по рас­ска­зам и пись­мам А.П. Чехова

В рам­ках фести­ва­ля прой­дет несколь­ко спе­ци­аль­ных меро­при­я­тий. В их чис­ле вечер памя­ти с уча­сти­ем уче­ни­ков и выпуск­ни­ков кур­сов Оле­га Ефре­мо­ва раз­ных лет и спек­такль – посвя­ще­ние по рас­ска­зу Е. Евту­шен­ко «Чет­вёр­тая Мещан­ская», лите­ра­тур­ный кон­церт «Три юби­ля­ра», рас­ска­зы А.П. Чехо­ва, Л.Н. Андре­ева, И.А. Буни­на будет читать заслу­жен­ный артист РФ, лау­ре­ат трех Все­рос­сий­ских кон­кур­сов арти­стов-чте­цов Юрий Голы­шев. И это дале­ко не все сюр­при­зы, кото­рые гото­вят орга­ни­за­то­ры! Встре­ча­ем­ся в Мелихове!

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