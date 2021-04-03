Театральная «Весна» снова приходит в Подмосковье!

С 21 по 30 мая 2021 года в Подмосковье пройдет один из самых необычных театральных фестивалей – «Мелиховская весна».
Сцена из спектакля «Пестрые рассказы», г. Кинешма
Весна пришла в любимое имение Антона Павловича, а значит скоро, в Мелихове вновь соберутся участники и поклонники Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна». Фестиваль уникален и по месту проведения, и по тематике: уже более 20 лет музей-заповедник предоставляет свою территорию лучшим театральным коллективам со спектаклями по произведениям великого драматурга. Многие из этих постановок играются в естественных декорациях усадьбы, что придает им особый колорит.
Всего за время фестиваля будет представлено 23 спектакля, несколько из которых примут фестивальные площадки в Культурно-творческом центре «Дружба» (го Чехов) и Серпуховском музыкально-драматическом театре.
Международную часть фестивальной программы этого года составят спектакли из Испании, Израиля, Польши, Украины. Помимо них в афише заявлены постановки театров из Москвы, Липецка, Вологды, Тюмени, Нижневартовска и ряда городских округов Московской области.
Фестивальная программа начнется торжественной церемонией открытия, организаторы всегда изобретательны и готовят необычный сценарий «Сон о силе искусства, навеянный полётом мысли вокруг творчества Чехова, за секунду до выздоровления мира». Заинтригованы?
Продолжится программа выступлением театра из Вологды, «Свой театр» представит спектакль «Однажды в Ялте». Режиссер спектакля Андрей Камендов рассказывает о любви, перед зрителем разворачивается давно знакомый хрестоматийный сюжет, однако, рассказанный по-новому, поэтому он и выглядит, и воспринимается иначе.
Хозяин театральной площадки – Мелиховский театр представит сразу две премьеры! Спектакль «После Чехова». Пьеса, которая легла в основу спектакля, целиком построена на реальных источниках — письмах и воспоминаниях. Она стала победителем в номинации «Выбор музея» Лаборатории для молодых драматургов «Чехов: Non-fiction». Действие спектакля происходит в сталинское время. Перед нами три героини — Мария Павловна Чехова, Ольга Леонардовна Книппер-Чехова и Лидия Алексеевна Авилова, которых фантазия автора сводит вместе в больничной палате…
Второй спектакль по произведениям И.А. Бунина «Я очень русский человек». Это разговор с сегодняшним зрителем о том, что такое любовь – любовь к женщине, любовь к родине.
«Бунин?» — подумает зритель… Мы продолжаем одну из традиций Фестиваля и в этом году «В гости к Чехову» приедет Иван Алексеевич Бунин. Еще две постановки по произведениям классика представит Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого и подмосковный театр драмы и комедии «Фест».
В афише представлено рекордное количество постановок пьесы «Дядя Ваня» — шесть(!), своё видение и интерпретацию чеховской пьесы представят: Московский Губернский театр, Серпуховской музыкально-драматический театр, «Театр-студия Шиловского», испанская команда «Самовар», камерный театр «Диалог», Независимый мультикультурный театральный проект из Тель-Авива.
«Чайка» на мелиховскую землю прилетит из Луганска, режиссер Анатолий Яворский поставил цель своей постановкой не разделить людей на плохих и хороших, а дать зрителю возможность увидеть суть человеческого естества и сделать выводы.
Впервые на Фестивале выступит Детский театр «Мелихово», ребята подготовили чтецкий вечер по рассказам и письмам А.П. Чехова
В рамках фестиваля пройдет несколько специальных мероприятий. В их числе вечер памяти с участием учеников и выпускников курсов Олега Ефремова разных лет и спектакль – посвящение по рассказу Е. Евтушенко «Четвёртая Мещанская», литературный концерт «Три юбиляра», рассказы А.П. Чехова, Л.Н. Андреева, И.А. Бунина будет читать заслуженный артист РФ, лауреат трех Всероссийских конкурсов артистов-чтецов Юрий Голышев. И это далеко не все сюрпризы, которые готовят организаторы! Встречаемся в Мелихове!Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.