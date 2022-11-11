Побывать на «Звезде Театрала» сможет каждый!

Поступили в продажу билеты на главное театральное событие уходящего года – церемонию вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала».

В считанные недели до торжества подготовка идёт полным ходом, ведь главная цель организаторов – устроить настоящий праздник не только звёздам театра и кино, но и представителям народного жюри премии. Попасть на церемонию вручения и лично увидеть тех, за кого весь сезон голосовал на сайте «Звезды Театрала», может абсолютно каждый. Обращаем внимание: количество мест ограничено, а потому советуем не откладывать покупку в долгий ящик и обеспечить себе место среди звёзд прямо сейчас. Приятные сюрпризы для всех присутствующих на церемонии от партнеров премии обеспечены.

Гости торжества – это артисты и мэтры сцены, ставшие финалистами юбилейной премии зрительских симпатий в 18-и различных номинациях. Среди них – Алексей Франдетти, Ольга Лерман, Евгений Цыганов, Виктория Исакова, Виктор Добронравов, Анастасия Стоцкая, Максим Аверин, Алиса Фрейндлих, Юрий Чурсин, Елизавета Янковская, Павел Деревянко, Дарья Мороз, Дмитрий Чеботарёв, Марьяна Спивак, Игорь Петренко и другие театральные звёзд. Посетят праздничный вечер и деятели искусства, которые трудятся на театральном поприще за пределами Москвы – например, в региональных центрах (Санкт-Петербурге, Хабаровске, Челябинске, Воронеже, Ярославле) и национальных республиках (Бурятии, Карелии, Татарстане). Народному жюри премии предстоит разделить вечер не только с именитыми претендентами, но и известными общественными и культурными деятелями – «зрителями первого ряда». В разные годы среди таких гостей были писательница Лариса Рубальская, бард Григорий Гладков, поэт Владимир Вишневский, политик Ирина Хакамада, фигурист Илья Авербух, композитор Игорь Крутой, бизнесмен Михаил Прохоров и многие другие.

Пятнадцатая церемония вручения «Звезды Театрала» не обойдётся без артистов, ставших лауреатами в особой номинации премии – «Легенда сцены». Пока имена новых «Легенд» держатся в секрете, но уже совсем скоро станут известны широкой публике. Торжественная церемония награждения лауреатов «Звезды Театрала» пройдет 5 декабря на главной сцене Театра имени Вахтангова. За оставшиеся три недели зрителям предстоит сделать решающий выбор и отдать свой голос за самых достойных претендентов на победу. Времени осталось совсем немного: принять участие в финальном этапе голосования можно до 30 ноября на официальном сайте премии по предложенной ссылке.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За 15 лет существования Премия стала символом непредвзятой оценки, честной победы и общественного признания, потому что её лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Публика номинирует и отбирает лучшие премьерные работы сезона, актеров и режиссеров на интернет-портале премии http://www.teatral-online.ru/star/.

Фото — Анатолий МОРКОВКИН

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