Галерея pop/off/art представляет персональную выставку Владимира Шинкарёва «Рим зимой»

Галерея pop/off/art представляет персональную выставку «Рим зимой» Владимира Шинкарёва – известного петербургского художника и одного из создателей группы «Митьки». Живописная серия, включающая в себя на данный момент более сорока произведений, была начата еще в 2009 году во время длительной стажировки в Италии. Такую возможность художник получил благодаря стипендии фонда памяти Иосифа Бродского, который продолжил академическую традицию награды лучших мастеров.

Владимир Шинкарев. Вилла Медичи. 2021. Холст, масло, 76х93 см

Владимир Шинкарев. Остров Тиберина. 2011. Холст, масло, 76х93 см

Владимир Шинкарев. Мост Ротто. 2021. Холст, масло, 60х80 см

Владимир Шинкарев. Вилла Памфили. 2022. Холст, масло, 50х60 см

Художественный метод Шинкарёва – выделять главное и формировать в лаконичное высказывание, обуславливает продолжительный интерес к теме. К римским мотивам он возвращается на протяжении длительного времени, создавая новые живописные вариации своих композиций. Шинкарёв ведет нас по городу, предлагая заглянуть как в нетривиальные закоулки с неожиданными ракурсами, так и в более популярные места с видами на Тибр и Форум. Выбирая самый монохромный сезон года, он нивелирует разницу между Римом и Санкт-Петербургом, рассматривая Вечный город через призму колорита северной столицы. В экспозиции выставки будут представлены новые работы, выполненные за последние несколько лет, вместе с более ранними, что позволит зрителю не только проникнуться атмосферой города, но и проследить художественный процесс.

Виды Рима будут дополнены несколькими полотнами из знаменитой серии художника «Всемирный кинематограф». Кадры из шедевров Федерико Феллини и Микеланджело Антониони запечатлены Шинкарёвым с особым трепетом к композиции и эстетике режиссера. Герои фильмов становятся единственными проводниками в этом путешествии. Их жизненные драмы тихо разворачиваются на фоне римских пейзажей, которые мы наблюдаем с экрана картины.

Владимир Шинкарёв родился в 1954 году в Ленинграде. С 1974 по 1977 учится на курсах при ЛВХПУ им. Мухиной и институте им. Репина. С 1975 года участвует в неофициальных квартирных выставках. Книга Владимира Шинкарева «Митьки» 1984 года положила начало одноименному движению. Таким образом, он стал одним из основателей этой группы, а в 2008 покинул ее. Известен также как писатель, автор ряда книг, в том числе приобретшей культовый статус «Максим и Федор» (1978-80). В 2008 году Шинкарёв получил Премию имени Иосифа Бродского. Работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Музея Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания). Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Выставка работает с 7.12.2022 по 18.01.2023.

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