В GeekBrains запускается факультет дизайна общественных интерьеров

За год обучения на курсе студенты научатся комбинировать элементы разных типов пространств, планировать зоны, работать с брендингом в интерьере. Выпускники смогут работать над разнообразными коммерческими проектами — офисами, отелями, кинотеатрами, ресторанами и магазинами.
Факультет рассчитан на специалистов, которые хотят повысить свой уровень: дизайнеров интерьера с опытом работы, визуализаторов интерьера, желающих расширить практику, и студентов старших курсов профильных направлений архитектурных вузов.
В течение года участники курса будут работать над четырьмя индивидуальными проектами интерьера: кафе или ресторана, офиса, лобби или коворкинга и торгового пространства. Они будут создавать инфографику и айдентику, готовить документацию, сметы и технические задания подрядчикам.
На занятиях по проектированию преподаватели проведут онлайн-консультации, помогут проанализировать работу и отследить прогресс, а также систематизировать полученные знания. А в конце четверти студенты получат подробную обратную связь по своим работам и рекомендации по развитию в профессии.
Все преподаватели факультета работают в архитектурных бюро или ведут частную практику проектирования общественных пространств: Юлия Хомутская (архитектор, дизайнер интерьеров, вела проект экспозиционных пространств Музея Московского Кремля и МОП для жилого комплекса ILOVE by Capital Group), Валерия Горелова (сооснователь светодизайнерского бюро), Кристина Егорушкина (архитектор департамента интерьеров в компании «АБД»), Екатерина Рыбакова (преподаватель истории мировой архитектуры XX-XXI веков в МАрхИ и член Союза дизайнеров Москвы) и другие.
Выпускники получат дипломы о профессиональной переподготовке и электронные сертификаты.
Первый поток стартует 7 апреля 2021 года. Обучение платное. Записаться на факультет можно на сайте geekbrains.ru.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.