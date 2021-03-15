В GeekBrains запускается факультет дизайна общественных интерьеров

За год обу­че­ния на кур­се сту­ден­ты научат­ся ком­би­ни­ро­вать эле­мен­ты раз­ных типов про­странств, пла­ни­ро­вать зоны, рабо­тать с брен­дин­гом в инте­рье­ре. Выпуск­ни­ки смо­гут рабо­тать над раз­но­об­раз­ны­ми ком­мер­че­ски­ми про­ек­та­ми — офи­са­ми, оте­ля­ми, кино­те­ат­ра­ми, ресто­ра­на­ми и магазинами.

Факуль­тет рас­счи­тан на спе­ци­а­ли­стов, кото­рые хотят повы­сить свой уро­вень: дизай­не­ров инте­рье­ра с опы­том рабо­ты, визу­а­ли­за­то­ров инте­рье­ра, жела­ю­щих рас­ши­рить прак­ти­ку, и сту­ден­тов стар­ших кур­сов про­филь­ных направ­ле­ний архи­тек­тур­ных вузов.

В тече­ние года участ­ни­ки кур­са будут рабо­тать над четырь­мя инди­ви­ду­аль­ны­ми про­ек­та­ми инте­рье­ра: кафе или ресто­ра­на, офи­са, лоб­би или ковор­кин­га и тор­го­во­го про­стран­ства. Они будут созда­вать инфо­гра­фи­ку и айден­ти­ку, гото­вить доку­мен­та­цию, сме­ты и тех­ни­че­ские зада­ния подрядчикам.

На заня­ти­ях по про­ек­ти­ро­ва­нию пре­по­да­ва­те­ли про­ве­дут онлайн-кон­суль­та­ции, помо­гут про­ана­ли­зи­ро­вать рабо­ту и отсле­дить про­гресс, а так­же систе­ма­ти­зи­ро­вать полу­чен­ные зна­ния. А в кон­це чет­вер­ти сту­ден­ты полу­чат подроб­ную обрат­ную связь по сво­им рабо­там и реко­мен­да­ции по раз­ви­тию в профессии.

Все пре­по­да­ва­те­ли факуль­те­та рабо­та­ют в архи­тек­тур­ных бюро или ведут част­ную прак­ти­ку про­ек­ти­ро­ва­ния обще­ствен­ных про­странств: Юлия Хомут­ская (архи­тек­тор, дизай­нер инте­рье­ров, вела про­ект экс­по­зи­ци­он­ных про­странств Музея Мос­ков­ско­го Крем­ля и МОП для жило­го ком­плек­са ILOVE by Capital Group), Вале­рия Горе­ло­ва (соос­но­ва­тель све­то­ди­зай­нер­ско­го бюро), Кри­сти­на Егоруш­ки­на (архи­тек­тор депар­та­мен­та инте­рье­ров в ком­па­нии «АБД»), Ека­те­ри­на Рыба­ко­ва (пре­по­да­ва­тель исто­рии миро­вой архи­тек­ту­ры XX-XXI веков в МАр­хИ и член Сою­за дизай­не­ров Моск­вы) и другие.

Выпуск­ни­ки полу­чат дипло­мы о про­фес­си­о­наль­ной пере­под­го­тов­ке и элек­трон­ные сертификаты.

Пер­вый поток стар­ту­ет 7 апре­ля 2021 года. Обу­че­ние плат­ное. Запи­сать­ся на факуль­тет мож­но на сай­те geekbrains.ru.

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