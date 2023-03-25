«Почка», «Хрустальный» и онлайн-кинотеатр KION получили награды на церемонии награждения премии АПКиТ 2023

Оригинальные проекты из линейки KION Originals «Хрустальный» и «Почка» стали лауреатами X юбилейной премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. «Хрустальный» стал победителем в номинации «Лучший сериал (5-24 серии)» за 2021 и 2022 год. Сериал «Почка» одержал победу в номинации «Лучший комедийный сериал». Онлайн-кинотеатр KION награжден специальным призом X национальной премии АПКиТ в номинации «Событие года». Церемония вручения наград состоялась 24 марта 2023 года.
Психологическая детективная драма «Хрустальный» — сериал режиссера Душана Глигорова, снятый совместно с Продюсерской компанией «Среда». По сюжету следователь Сергей Смирнов, главный охотник на маньяков, отправляется в свой родной город Хрустальный, чтобы остановить цепочку убийств подростков. Параллельно с этим ему придется переосмыслить и избавиться от травмирующих воспоминаний из детства. Сценарист проекта — Олег Маловичко.
Сериал режиссера Марии Шульгиной «Почка» — проект компании LOOKFILM и KION. Это драмеди об инспекторе пожарной службы, которой в срочном порядке нужна здоровая почка, чтобы выжить. Главные роли в сериале исполнили Любовь Аксенова, Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Ирина Розанова, Алексей Розин и Степан Девонин. Продюсерами проекта выступили Александр Плотников, Борис Хлебников и Игорь Мишин. Авторы сценария: Мария Шульгина, Елизавета Тихонова.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.