Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» награжден премией Министерства обороны РФ в области культуры и искусства в номинации «Культурно-просветительские проекты» за проект, приуроченный к 350-летнему юбилею великого российского императора Петра Первого.

Церемония награждения состоялась в пятницу, 24 марта, в Центральном академическом театре Российской армии. Награду вручили генеральному директору РОСИЗО Ольге Галактионовой.

Премия Минобороны РФ в области культуры и искусства присуждается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах России.

Проект РОСИЗО, посвященный 350-летию Петра Первого, был запущен в июне 2022 года. В центре города Саратова, а также в зданиях железнодорожных вокзалов России синхронно открылась выставка «Петр I. 350 лет», посвященная личности великого русского царя, первого российского императора.

Проект подготовлен совместно с ОАО «Российские железные дороги» и Министерством обороны РФ при содействии Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого и Военно-медицинского музея.

Выставка «Петр I. 350 лет» через шедевры изобразительного искусства представила наиболее значимые исторические события эпохи, такие как Полтавская битва, основание Санкт-Петербурга, строительство первого отечественного флота, открытие музеев и другие.

Среди экспонатов — выдающиеся художники, такие как Алексей Боголюбов и Александр Коцебу, которые создали целую галерею ярких образов царя в произведениях живописи, в гравюре и скульптуре. Дополняли экспозицию цитаты из литературных текстов — исторические очерки Василия Ключевского, Сергея Соловьева и стихи Александра Сергеевича Пушкина.

Выставка была представлена на мультимедийных экранах, размещенных в зданиях железнодорожных вокзалов России. Среди них Московский вокзал в Санкт-Петербурге, Ярославский и Ленинградский вокзалы в Москве, а также вокзалы в Великом Новгороде, Новороссийске, Пскове и других городах. Всего в проекте приняли участие около 100 вокзалов, расположенных в различных городах и населенных пунктах страны.

В Саратове совместно с Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации выставка «Петр I. 350 лет» была открыта под открытым небом в новом живописном сквере имени Петра I в центре города.

Проект, направленный на повышение культуры общества, был доступен для просмотра в режиме 24/7 и дал возможность самой широкой аудитории узнать о реформах Петра I и их значении для дальнейшего развития России.

Премия Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства учреждена в 2015 году. Конкурс на соискание премии проводится по девяти номинациям: литературное творчество и издательское дело, музыкальное искусство, театральное искусство, изобразительное и монументальное искусство, музейно-выставочная деятельность, культурно-просветительские проекты, искусство кино и анимации, «За вклад в развитие культуры», культурно-шефская работа.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.