«Подмалёвок»: выставка-моноспектакль Ольги Погодиной

11 февраля 2023 года в Москве в Выставочном зале Городской усадьбы Ардалионова состоится премьерный показ выставки-моноспектакля «Подмалёвок», созданного на основе рассказов и зарисовок Ольги Погодиной – художника по костюмам, номинанта Национальной кинематографической премии НИКА, принимавшего участие в работе над фильмами и сериалами: «Водитель для Веры» (режиссер Павел Чухрай, «Дурак», «Хозяин» (режиссер Юрий Быков, «Отец» (режиссер Иван Соловов), «Сорок» (режиссер Александр Галибин), «Громовы» (режиссер Александр Баранов) и многими другими.

Рассказы Ольги Погодиной – это короткие наблюдения из жизни, размышления о любви, одиночестве, творчестве. Взгляд художницы выхватывает из окружающего то, что мы часто не замечаем; выхватывает и как бы помещает под увеличительное стекло. Эти рассказы, как и подмалёвок в живописи, задают форму, объем, направление для дальнейшего наполнения. Но каждый зритель может услышать и увидеть в них что-то своё.

Ольга рассказывает о том, что её волнует и волновало в жизни, что хочется разделить со зрителем и может найти в нём отклик.

Небольшие зарисовки не связаны сюжетом, но произносятся от первого лица, — автора. На сцене – минимум реквизита, а оформлением служат графические работы, которые подвижны в пространстве. Темп и ритм создает музыка – хорошо всем известная классика. Но иногда музыка становится «действующим лицом».

Ольга – не актриса; не участница литературного, театрального или музыкального кружка. У спектакля нет режиссера, – кроме автора.

По словам кураторов выставки-спектакля, «Подмалёвок» – это арт-инновация, невероятно интересный творческий эксперимент, на который Ольгу Погодину вдохновили друзья, слушатели её аудиорассказов. Спектакль держится на харизме и многогранном таланте автора, его жизненном опыте и любви к людям.

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