Персональная выставка «Владимир Смирнов. Сад Поэта» в музее-заповеднике «Абрамцево»

11 февраля 2023 года в музее-заповеднике «Абрамцево» впервые в московском регионе открывается персональная выставка «Владимир Смирнов. Сад Поэта» костромского скульптора и поэта Владимира Смирнова. На выставке представлены 13 скульптур в бронзе и гипсе, 26 рисунков из собрания Муниципальной художественной галереи г. Костромы. Выставка стала результатом партнёрского сотрудничества между двумя музеями и приурочена к 75-летию художника.

«Костромской Джакометти», абсолютно самобытный автор, художник, скульптор, Владимир Смирнов писал в своих дневниках: «Хотелось бы, что все, что суждено мне сделать, могло бы назваться понятием Сад Поэта. Мое понимание Мира, мое его освоение и познание. Мои предложения пластических высказываний. Реально — это пространство, где будут стоять, находиться мои скульптуры. Там может быть все разно, и одним, наверное, будет мир моих желаний, мыслей — это будет мое освоение Мира, это будет овеществление именно работы души…»

Владимир Васильевич Смирнов (1948 – 2003) родился и всю жизнь прожил в Костроме. Работал в скульптуре, графике, писал стихи. В 1968 окончил Ярославское художественное училище. В 2012 г. в Художественной галерее открылся зал В. Смирнова «Сад Поэта». В 2015 г. наследие В.В. Смирнова постановлением администрации Костромской области отнесено к объектам культурного достояния Костромской области. Выставки из наследия скульптора прошли в Ярославском художественном музее (2009), Тверском городском музейно-выставочном центре (2010); Художественной галерее Данилова (2011), Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха» (2013), галерее «Красный Мост», Вологда (2014).

На выставке в Музее-заповеднике «Абрамцево» скульптурные портреты 1970−1990-х годов и графические изображения, существующие «на полпути между бытием и ничто», соберутся в Сад Поэта. Пластической мир Владимира Смирнова, причудлив и взыскующ. По драматическому напряжению, по тонкости и остроте образных трактовок можно судить о степени отдачи художника творчеству.

Смирнов часто работал пластилином по гипсу, пытаясь выразить чувство, сдержанное чувство. Добивался легкой вибрации формы, по-своему понимаемой классичности. Искал «разговора объемов», стремился к завершенности формы, уходил от красивости, ценил естественность и простоту: «Мне не нужно никакой выразительности, кроме чувства веса и пространства!».

В «Саде Поэта» живет пронизанный печалью образ «Человек в колпаке». В нем угадывается автопортрет самого автора, для многих долгие годы носившего маску шута-неудачника, скрывавшую тонкую душу ребенка и мудреца одновременно. Ставший символом выставки хрупкий, отточенный профиль «Пьеро в колпаке» тоже имеет несомненное сходство с автором. Парными образам в колпаках являются образы в кокошниках: склоненная женская голова из цикла «На Руси» — выразительный и предельно точно найденный символ страдающей Руси.

Острые выразительные скульптуры царят в пространстве «Сада Поэта» в союзе с рисунками. В них Смирнов продолжает свой взыскующий монолог: контуры и обтекающие штрихи ткут изображение, сохраняя динамику «живого зрения».

«Прибавил напряжения. Есть звучание диссонансов, есть срезы, борозды, боль. И эту нить буду держать. Еще что-то расскажу о судьбе…»

«Сравнение пластики Смирнова с Джакометти строится не на формальных признаках: он не упразднял объема, не деформировал фигуры до тонкости лезвий, не вводил сквозных конструкций как протест против традиционного пластического языка с его подчеркнутой осязаемостью и весомостью. Возможно, фанатическая поглощенность творчеством, а также отчаяние человека, стремящегося к недостижимому в искусстве — отобразить подлинную жизнь души, роднит Владимира Смирнова с Альберто Джакометти», – отмечает со-куратор выставки Светлана Волкова.

Необычны по образной концепции портреты жены скульптора Нины, один из них — «Пластика» (1988). Портрет метафорический, и каждый кусок пластической ткани вызывает почти физическое ощущение напряжения. Экспрессивная лепка, жесткий ритм, резкие огрубленные черты, деформация, — средства выразительности, способные передать безмолвное страстное напряжение.

Вера Прямикова, со-куратор выставки, а также исследователь творчества В. Смирнова, знавшая художника лично и организовавшая экспозицию «Сад Поэта» в костромской Муниципальной художественной галерее, подчёркивает: "Сад Поэта", пожалуй, даже не тема, а необъятное и вместе с тем цельное и глубокое пространство, вместившее жизненный и творческий путь автора, путь его духовного и тончайшего интуитивно-чувственного постижения Божественного замысла искусства, мироздания, человека. Его творчество - уникальное, еще не в полной мере исследованное явление не только в контексте художественной культуры Костромы, но и временном срезе 1970-1990-х годов отечественного искусства в целом".

Выставка проходит в пространстве галереи «Поленовская дача» музея-заповедника «Абрамцево».

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