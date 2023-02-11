КАРО.Арт запускает февральский марафон авторского кино

14 февраля в киноцентре «Октябрь» на премьере новой картины Петра Тодоровского «Здоровый человек» с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум в главной роли можно будет пообщаться с авторами, съемочной группой и приглашенными экспертами. Фильм стал обладателем Серебряного «Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» на ММКФ-2022.

Одним из важных событий для зрителя станет премьера документальной картины Сергея Дебижева «Святой Архипелаг» о современных подвижниках Соловецкого монастыря, получившая приз за лучший документальный фильм на последнем ММКФ. Музыку к фильму написал фронтмен группы «Nautilus Pompilius» Вячеслав Бутусов, дебютировав в этой картине в качестве кинокомпозитора. В ленте затрагиваются вопросы о вере, надежде и смыслах бытия, важные каждому человеку. Премьера состоится в «Октябре» 21 февраля.

Поклонников Гая Ричи ждет сюрприз - впервые в российский кинопрокат выйдет культовый боевик «Револьвер» с участием Джейсона Стэйтема и Рэя Лиотты. Посмотреть фильм на большом экране на английском языке с русскими субтитрами можно будет в Москве и Петербурге 18 февраля. В московском «Октябре» состоится обсуждение с кинокритиком Денисом Виленкиным, в Петербурге разговор со зрителем поддержит кинопродюсер Владислав Пастернак.

В рамках марафона также будут показаны несколько экранизаций известных произведений русской и зарубежной литературы, вошедших в историю мирового кинематографа.

Вместе с экспертом 20 февраля в «Октябре» также можно будет проанализировать режиссерский дебют известного советского актера Алексея Баталова «Шинель» с Роланом Быковым в главной роли, снятый по произведению Николая Гоголя. Фильм будет также показан в Петербурге.

Всего на один вечер 25 февраля КАРО.Арт вернет на большой экран Москвы классику итальянского кино — киноальманах «Любовь в городе». В этом году картине исполняется 70 лет! Свои истории любви расскажут такие мировые киноклассики, как Феллини, Антониони и Ризи, а также те, чьи имена известны лишь в узких синефильских кругах. Фильм, который будет показан на итальянском языке с русскими субтитрами, представит киножурналист, историк кинокостюма Катерина Крупнова.

26 февраля почитателей гения Льва Толстого ждет погружение в 7-ми часовую эпическую картину Сергея Бондарчука «Война и мир». Грандиозная кинолента с участием Вячеслава Тихонова, Олега Табакова и Людмилы Савельевой стала первым советским художественным фильмом, получившим «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Единственный показ и обсуждение с литературоведом Евгением Жариновым состоятся в киноцентре «Октябрь».

А фанаты Тарковского смогут исследовать смыслы «Соляриса» с философом Евгением Цурканом. Фильм, вызвавший недовольство автора первоисточника Станислава Лема, получил Гран-при в Каннах в 1972 году. Посмотреть «Солярис» можно будет 28 февраля в Москве и Петербурге.

В рамках марафона зрителям также представят современные авторские фильмы культовых режиссеров. Показ нашумевшего «Догвилля» Ларса фон Триера с Николь Кидман в главной роли состоится в Москве и Петербурге 21 февраля. В Москве фильм обсудит со зрителями психолог Ирина Гросс. Каннского призера «Тори и Локиту» братьев Дарденн - драму о юных африканских мигрантах, пытающихся найти свое счастье в Бельгии, можно будет также увидеть в Москве и Петербурге 14 февраля. Кинокритики признают этот фильм одной из лучших картин всемирно известных режиссеров. Обе картины покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фото – «Каропрокат»

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