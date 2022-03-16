Подмосковье готово предложить туристам программы на любой вкус

Сегодня министр культуры Московской области Елена Харламова посетила коллективный стенд Московской области на 28-й Международной туристической выставке MITT.

«Эта выставка – визитная карточка туристической привлекательности регионов от Камчатки до Калининграда, – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова. – Такие выставки важны для любого региона. В первую очередь для развития внутреннего туризма. Московская область, к примеру, может предоставить около 100 санаториев для людей, которые уже начинают задумываться о планах на лето. Наши предложения разноплановые – где-то можно порыбачить, где-то принять ванны со специальной лечебной водой, где-то научиться добывать мед, а где-то – ухаживать за страусами. Признаться, сегодня гордилась стендом Подмосковья, который рассказывает обо всех видах туризма: от культурного до спортивного, от сельскохозяйственного до санаторного. Очень активно в регионе развиваются глэмпинги и кемпинги. Потенциал у Московской области огромный».

Международная туристическая выставка MITT – самая крупная туристическая выставка России, входящая в пятерку крупнейших туристических выставок мира, на которой в этом году с предложениями в туристической сфере выступают более 50 регионов России.

Коллективный стенд Московской области традиционно одна из самых заметных площадок экспозиции. На нем представлены туристические объекты, загородные отели, организации, предприятия из 20 городских округов – Серпухова, Рузы, Дмитрова, Солнечногорска, Орехово-Зуево, Волоколамска, Коломны, Зарайска, Истры, Подольска, Сергиева Посада, Одинцова и других.

Выставка работает в «Крокус Экспо» до 17 марта.

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