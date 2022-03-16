УФА: В Hilton Garden Inn Ufa Riverside состоится закрытый показ фильма о судьбе и непростом характере Рудольфа Нуреева

16 марта в панорамном зале «Урал» в отеле Hilton Garden Inn Ufa Riverside пройдёт закрытый показ фильма о непростой судьбе и непростом характере Рудольфа Нуреева. Документальный фильм «НУРЕЕВ, КАК ОН ЕСТЬ», предоставленный для показа в Уфе Госфильмофондом, цене тем, что в него вошло реальное интервью Рудольфа Нуреева во время его последнего приезда в Ленинград, уже после падения «железного занавеса» между СССР и западной Европой. Оно стало настоящим документальным свидетельством для мировой балетной культуры.

Показ этого фильма предварит открытие первого регионального этапа Международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» в Уфе. Эта программа пройдет с 17 по 21 марта и посвящена очередному дню рождения Рудольфа Нуреева. Почти целую неделю на лучших культурных площадках Уфы пройдут бесплатные показы семи рзных фильмов о Рудольфе Нурееве — в Башкирском театре оперы и балета, кинотеатре «Родина», Уфимской детской филармонии, Центре культуры и народного творчества и ряде других. Впервые день рождения знаменитого земляка в республике отметят таким необычным способом — в том числе демонстрацией документального кино в брендовом отеле в самом сердце столицы.

Отель Hilton Garden Inn Ufa Riverside в Уфе удобно расположен не только на маршруте проекта, но и в любимых местах Рудольфа Нуреева в родной Уфе. Потрясающие виды на реку Белую, которые открываются из панорамных окон, были излюбленным местом прогулок юного гения танца. Сегодня это место притягивает всех жителей и гостей столицы для умиротворённого отдыха, проведения деловых встреч и событий высокого уровня.

Добавим также, что в двух шагах от отеля, в уфимском телецентре пройдет пресс-конференция в Медиацентре «Россия» (ул. Гафури, 9/1), приуроченная к открытию в Уфе проекта «Нуреевские сезоны». Прямая трансляция пресс-конференции состиоится в эфире телеканала «Башкортостан 24». День рождения Нуреева впервые отмечается в России в формате культурного марафона по трем городам (Москва, Уфа, Казань), наиболее тесно связанным с жизнью Рудольфа Нуреева. В Уфе — главном городе «Чингисхана балета» — он вырос и сделал первые шаги в балете.

Проект реализуется Фондом содружества «Башкортостан – Италия», кинокомпанией «Свой почерк», Фондом культуры, кино и искусства Аскара Абдразакова, Татарской национально-культурной автономией Москвы, Национальной премией в области общественных связей «Серебряный лучник» и рядом других партнеров при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан и Президентского фонда культурных инициатив.

Открытие проекта состоится 17 марта в Башкирском театре оперы и балета (сбор зрителей с 17.30) в формате «Венецианского карнавала» с конкурсом венецианских масок перед ретро-премьерой фильма «Венеция,Карнавал, Любовь» (начало фильма в 19.00 час.).

Специальными гостями проекта в Уфе станут Народный артист СССР, художественный руководитель Московского государственного академического театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев, коллега Нуреева по работе, дизайнер, скульптор и ювелир Лиза Сотилис (Греция-Италия).

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