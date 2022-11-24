Знаменитый творческий тандем Поспеловых выступит в Московской консерватории

27 ноября 2022 года музыкальная чета Поспеловых выступит в Малом зале консерватории. На этот раз вечер посвящен легендарному музыканту и педагогу Сергея Поспелова – народному артисту СССР, скрипачу и дирижеру Эдуарду Грачу.

В класс Э. Грача Сергей поступил в 2009 году после ЦМШ при Московской консерватории, у него же окончил аспирантуру и остался преподавать на кафедре. «Сергей Поспелов — скрипач от Бога», — восхищается своим воспитанником Эдуард Давидович.

Поспелов действительно добился невероятных высот. Его называют одним из самых ярких современных скрипачей-виртуозов и высоко оценивают уровень мастерства. Например, после одного из концертов критики написали: «Настолько проникновенной оказалась игра Сергея Поспелова, что даже сцена, которая еще минуту назад выглядела совсем обычно, с появлением на ней скрипача словно превратилась в какое-то удивительное, сакральное место, куда ступить может не каждый. Будто рядом с нами неизвестно откуда вдруг вырос, окреп и возвысился музыкальный Олимп...».

Сам же Сергей так говорит о своих достижениях: «Я искренне стараюсь каждый раз играть эмоционально – как в последний раз. Мне в жизни очень помогают слова моего педагога Эдуарда Грача: «Кто играет, как пламя, никогда не сгорает, а кто играет, как лед – сгорает до тла».

Скрипач-виртуоз часто выступает в творческом тандеме со своей супругой пианисткой Маргаритой Поспеловой. Она лауреат престижных международных конкурсов и регулярный участник крупных фестивалей. Ее приглашают лучшие концертные залы России – Большой и Малый залы консерватории, Международный Дом музыки, Концертный зал Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и др.

В этот раз дуэт Поспеловых исполнит музыку Чайковского, Прокофьева и Сен-Санса. Для консерваторской публики прозвучат «Мелодия», «Размышление», Вальс-скерцо и Трио для фортепиано, скрипки и виолончели «Памяти великого художника» Чайковского, Пять мелодий для скрипки и фортепиано Прокофьева и Интродукция и рондо-каприччиозо Сен-Санса. В концерте принимает участие виолончелист Федор Землеруб.

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