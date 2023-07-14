Подведены итоги II цикла конкурса «Профессиональное развитие»

Фонд Потанина объявляет результаты II цикла конкурса «Профессиональное развитие» благотворительных программ «Эффективная филантропия», «Сила спорта», «Музей без границ» и «Стипендиальная программа Владимира Потанина». Победителями стали 27 специалистов: 14 – в номинации «Институциональный опыт» и 13 – в номинации «Индивидуальная траектория».

Всего на конкурс во II цикле было подано 115 заявок, из которых 57 – в номинации «Индивидуальная траектория» и 58 – в номинации «Институциональный опыт». После проверки на соответствие формальным критериям к экспертизе было допущено 96.

По программам заявки распределились следующим образом: 58 заявок поступило от победителей программы «Эффективная филантропия», 23 – «Сила спорта», 19 – «Стипендиальная программа Владимира Потанина» и 15 – «Музей без границ».

Программы индивидуального развития победителей II цикла конкурса направлены на изучение вопросов аналитического и правового регулирования в области охраны и реставрации объектов культурного наследия, углубление знаний о русской традиционной игрушке, развития личной эффективности, тайм-менеджмента, экспертности, изучение инструментов игропрактики, а также фандрайзинга.

В номинации «Институциональный опыт» победители сосредоточатся на создании курса для специалистов, работающих с подростками и взрослыми людьми с особенностями развитие, обучении студентов технологическому предпринимательству, разработке фандрайзинговой стратегии, углублении компетенций в области креативных визуальных индустрий, создании благоприятных условий для мотивации к волонтерству и других направлениях.

В настоящее время идет прием заявок на III цикл «Профессионального развития», он продлится на 25 июля. Заявки на IV цикл можно будет подавать с 4 сентября. Общий грантовый фонд конкурса составляет 100 млн рублей.

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