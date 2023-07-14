На ВДНХ создали сеть интерактивных помощников

Новая сеть многофункциональных интерактивных помощников открылась в 38 павильонах Главной выставки страны, которая стала первым общественным пространством, где был реализован такой проект. Помощники будут полезны как жителям, так и гостям столицы, позволяя планировать досуг и с легкостью ориентироваться на территории одной из основных достопримечательностей города.

«Удобная и технологичная туристическая навигация — часть комфортной городской среды, которую создает Правительство Москвы. Новая сеть интерактивных помощников на ВДНХ, туристический сервис RUSSPASS показывают важность цифровизации решений в сфере туризма для Москвы. Такие проекты помогают объединять туристическую инфраструктуру в единую экосистему и дают больше возможностей для изучения столицы», — отметил первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

В рамках пилотного проекта на ВДНХ уже установили интерактивные мультимедийные стелы. Система интерактивной навигации построена по принципу дополненной реальности и работает в трех режимах. Пользователь может увидеть ВДНХ с высоты птичьего полета в зависимости от своего местоположения, разобраться во внутреннем устройстве павильонов, а также найти нужный из них на интерактивной видовой панораме. В точке павильона получится узнать, какие мероприятия в нем проходят, и приобрести билеты в один клик. Кроме того, представлена опция «перемещения во времени». Она позволяет увидеть Выставку в различное время суток и время года.

«ВДНХ — территория инноваций, здесь всегда были представлены важнейшие технологические разработки в разных отраслях, не только созвучные времени, но и опережающие его. Современная ВДНХ продолжает эту традицию. Интерактивная цифровая навигация поможет с легкостью сориентироваться гостям на нашей территории и спланировать свой досуг. Их установка является следующим этапом создания удобного пространства для гостей и дополнит существующую единую навигационную систему Выставки», — рассказал генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров. Он добавил, что сегодня на территории Главной выставки страны уже установлено больше 340 различных навигационных элементов, среди них: 22 информационные стелы, 4 цифровых экрана, 7 навигационных экранов, 36 обзорных карт, 106 навигационных опор со стрелочными указателями, 120 карт-«пятиминуток», которые показывают, что именно находится в пяти минутах ходьбы, а также 58 стел с информацией о памятниках культуры и ландшафтных объектах и 98 информационных газонных табличек.

Доступная туристическая среда предоставляет гостям города удобные способы коммуникации. Например, можно общаться с интерактивными помощниками с помощью голоса или, не отходя от мультимедийной стелы, обратиться к оператору информационного центра в режиме реального времени в звуковом режиме или по видеосвязи. При этом в будущем планируется реализация «бесшовного» пользования помощником — появится возможность продолжить общение с ним с личного смартфона в любой точке на ВДНХ. Кроме того, в системе будет развиваться модуль распознавания лиц. Интерактивный помощник сможет реагировать на эмоции пользователей и в зависимости от них предлагать варианты маршрутов по Выставке.

В дальнейшем предполагается интеграция туристического сервиса RUSSPASS. Путешественники смогут выбирать и планировать экскурсионные туры по ВДНХ, а также, не покидая территорию Выставки, продумывать полноценную поездку по России с покупкой билетов, бронированием гостиницы и составлением маршрута.

На ВДНХ проект реализован Комитетом по туризму города Москвы. Разработчиком является российская компания «Нейро-Сити». Это высокотехнологичная компания полного цикла с собственными программной платформой, конструкторским бюро и производством, фабрикой разработки интерфейсов и цифрового контента, системой управления сетями дроидов и умных устройств, инструментами монетизации, сбора данных и продаж.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.