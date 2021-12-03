Подведены итоги онлайн-конкурса юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие»

1 декабря подведены итоги онлайн-конкурса юных музыкантов, который проводился фондом Оксаны Федоровой с 1 по 25 ноября 2021 года в рамках Всероссийского культурно-просветительского проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие». В 2021 году проект реализуется при поддержке Фона Президентских грантов.

На конкурс поступило 150 заявок, общее количество участников, с учетом коллективных заявок, составило 234 юных музыкантов и 166 преподавателей и концертмейстеров.

Наибольшее количество заявок поступило из Курска, Твери, Москвы, к конкурсу присоединились самые разные регионы: Краснодарский край, Башкортостан, Омская, Ивановская, Калужская, Рязанская области, Тюмень, Сыктывкар, Йошкар-Ола, республика Крым и Республика Беларусь.

В конкурсе кроме солистов и дуэтов, приняли участие: 2 инструментальных ансамбля (ложкари и скрипачи), 2 хора и 1 вокальный ансамбль. Дети исполняли произведения на рояле, синтезаторе, флейте, трубе, баяне, маримбе, скрипке, кларнете, аккордеоне, виолончели.

Самым популярным композитором в рамках конкурса стал П.И. Чайковский – его произведения выбрали более 50% участников, далее популярности следуют произведения С.С. Прокофьева С.В. Рахманинова и Г.В. Свиридова. Произведения М.П. Мусоргского представили 5 участников, А.Н. Скрябина – 3 участника, и 2 участника исполнили произведения А.Н. Римского-Корсакова.

Как отметила Оксана Федорова, «все работы, направленные на конкурс, замечательные, чувствуется насколько для детей важна музыка и как они вкладывают свою душу в исполнение. И поэтому при определении победителей было принято решения ввести две возрастные категории: 7-14 лет и 15-18 лет, а также учредить спецпризы. Желаю всем участникам дальнейших творческих успехов и новых побед!»

7–14 лет

В возрастной категории 7-14 лет 3 победителя получают в подарок Сертификат на бесплатное обучение в 2022 году по курсу Synergy Business Kids! Данный курс рассчитан на 3 месяца онлайн-обучения и состоит из трёх модулей: лидерство, ораторство, ведение бизнеса. В общей сложности ребята изучат 12 дисциплин, актуальных и востребованных в современном мире для каждого, кто мечтает реализовать свои мечты. Также отмечены спецпризами от «Русского радио» и фонда Оксаны Федоровой 8 участников конкурса.

Гран-При в категории 7-14 лет присуждено Илье Сомову из г. Могилев за великолепное исполнение Ноктюрна фа-диез минор соч. 5 № 1А. Скрябин.

15–18 лет

В возрастной категории 15-18 лет присуждено по два первых, вторых и третьих мест, а также спецпризы от Фонда Оксаны Федоровой для 3 участников. Победителям будет направлен подарочный набор «Моя Россия: музыкальное путешествие», а также уникальные книги, посвященные П.И.Чайковскому, изданные Международным фондом имени Н.Ф. фон Мекк с автографом — президента фонда, потомка династий фон Мекк, Чайковских, Давыдовых — Дениса фон Мекк.

Гран-При в категории 15-18 лет присуждено Малевской Юлии за вокальное исполнение произведения «Русская песня» Г.В. Свиридова.

Все дети — участники конкурса получат в подарок доступ к полезному видеоуроку в рамках одного из модулей курса Synergy Business Kids.

Официальный сайт проекта https://музыкальноепутешествие.рф .

Фото 1 – Вадим ДОРОХИН, 2 – Арсений ТИМАШОВ, 3 — Сергей ПАЛИЙ

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