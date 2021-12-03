«Музейный гид – 2021»: итоги форума

Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги Международного форума «Музейный гид», который проходил с 30 ноября по 2 декабря. Мероприятие состоялось в гибридном формате: участники встречались в конференц-зале Фонда Потанина, а зрители смотрели трансляции дискуссий, принимали участие в дебатах, мастерских и воркшопах онлайн.

В этом году деловая программа была сосредоточена на теме будущего музеев: эксперты обсудили трансформацию роли и функции музея, новые возможности и глобальные перспективы развития. Трехдневный форум объединил музейных профессионалов и экспертов из смежных областей – деятелей культуры и сфер образования, государственного управления и социальной политики.

Темой первого дня стал «Запрос на будущее». В ходе панельных дискуссий, дебатов и мастерских эксперты обсудили главные тренды, формирующие культурный и социальный ландшафт в перспективе, технологии и риски, которые должны учитываться при планировании музейной деятельности, моделировали образ посетителя музея будущего.

Второй день был посвящен «Лаборатории трансформаций». Темами панельных дискуссий и воркшопов стали трансформация музея как института, существующие границы музея и способы их преодоления, инструменты для развития музейной деятельности и культуры в регионах.

В фокусе третьего дня оказались «Социальные практики». Участники поговорили об актуальных процессах, которые уже пришли в музеи и сформируют их облик в будущем, а также обсуждали образ современного куратора.

В форуме приняли участие: специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова, основатель Lord Cultural Resource Гейл Лорд, эксперт по инклюзии Вера Шенгелия, режиссёр Семен Александровский, руководитель отдела инклюзивных программ ГМИИ им. А.С. Пушкина Евгения Киселева, директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара и другие.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Форум «Музейный гид» в 2021 году – это 29 спикеров, 12 регионов, 1500 просмотров, 36 видео-визиток от участников конкурса «Музей 4.0» и неоценимая радость от долгожданных встреч коллег по музейному делу. Гибридный формат позволил нам провести «Музейный гид», значительно расширив его аудиторию. В этом году, во время глобальной неопределенности, в фокусе внимания была тема будущего музеев. Несмотря на сложные времена и вызовы, музейные профессионалы смотрят в будущее с оптимизмом – и это прекрасно».

Международный форум «Музейный гид» обозначил опорные точки, которые помогают заглянуть на 10, 20 и даже 30 лет вперед. Ориентация в новой системе ценностей, социальная и образовательная роли музеев, экологическая повестка, цифровизация, музейная экспансия, связь традиционной культуры и современного искусства – участники проработали важнейшие направления, которые сегодня формируют музей будущего. Какой бы острой ни была полемика, насколько бы технологичными ни становились инструменты музейной деятельности, в центре культурной повестки всегда остается человек и его интеллектуальные поиски.

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