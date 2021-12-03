Искусство в массы!

6 декабря 2021 года выйдет в свет альбом-коллаборация «Чайковский. Вайнберг. Дворжак», записанный в Белгородской государственной филармонии в 2020 году знаменитым виолончелистом, заслуженным артистом России Александром Загоринским и симфоническим оркестром Белгородской филармонии под управлением главного дирижёра, заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина. Выпускает альбом фирма звукозаписи «Мелодия».

Первая запись Александра Загоринского на фирме «Мелодия» вышла в 2015 году. На этот раз программа диска объединяет жемчужину русской виолончельной музыки Петра Чайковского «Вариации на тему рококо», популярное произведение чешского классика Антонина Дворжака — Концерт для виолончели с оркестром, а также Фантазию для виолончели с оркестром современного советского и российского композитора Мечислава Вайнберга.

Прослушивание диска будет доступно на цифровых платформах — Apple Music, Яндекс.Музыка, YouTube, Spotify с 6 декабря 2021 года.

Сам диск с записью в ближайшее время поступит в Белгородскую филармонию.

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