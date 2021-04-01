Подведены итоги первого тура Большого отбора РНО

Жюри закон­чи­ло про­слу­ши­ва­ние запи­сей участ­ни­ков и выста­ви­ло свои оцен­ки. Видео­за­пи­си оце­ни­ва­лись каж­дым чле­ном жюри по 10-балль­ной шка­ле. Из 306 заявок, при­слан­ных на кон­курс, были опре­де­ле­ны 30 финалистов.

«Про­ве­де­ние дет­ско­го кон­кур­са, без­услов­но, явля­ет­ся нуж­ным и важ­ным, осо­бен­но если при­ни­мать во вни­ма­ние сни­же­ние твор­че­ской актив­но­сти из-за пан­де­мии и в мире, и в Рос­сии. Для моло­дых талан­тов это сти­мул и допол­ни­тель­ные воз­мож­но­сти про­явить себя. При неко­то­рых орга­ни­за­ци­он­ных издерж­ках — име­ет­ся в виду боль­шое коли­че­ство кон­кур­сан­тов, их раз­ный воз­раст, раз­ные спе­ци­аль­но­сти, раз­ный репер­ту­ар, раз­ные усло­вия и раз­ное каче­ство запи­си выступ­ле­ний, что созда­ва­ло спе­ци­фи­че­ские слож­но­сти в рабо­те жюри, кото­рое стре­ми­лось к мак­си­маль­ной объ­ек­тив­но­сти и доб­ро­же­ла­тель­но­сти, — тем не менее, хочет­ся отме­тить, что сре­ди участ­ни­ков мно­го ода­рен­ных, талант­ли­вых ребят, порой про­яв­ля­ю­щих высо­кую худо­же­ствен­ную зре­лость и серьез­ность подготовки.

На вто­рой тур про­пу­ще­ны 30 чело­век. Орга­ни­за­то­ры кон­кур­са и чле­ны жюри бла­го­да­рят всех участ­ни­ков, про­шед­ших и не про­шед­ших, и жела­ют моло­дым музы­кан­там неуга­си­мо­го твор­че­ско­го горе­ния», – рас­ска­зы­ва­ет народ­ный артист Рос­сии, кон­церт­мей­стер Рос­сий­ско­го наци­о­наль­но­го оркест­ра, пред­се­да­тель жюри Боль­шо­го отбо­ра РНО Алек­сей Бруни.

Резуль­та­ты пер­во­го тура мож­но узнать на сай­те https://rno.ru/contest, а так­же на стра­ни­цах кон­кур­са в соц­се­тях. Фина­ли­сты в пери­од с 2 по 8 мая собе­рут­ся в Москве для уча­стия в очных мастер-клас­сах — трех инди­ви­ду­аль­ных заня­ти­ях про­дол­жи­тель­но­стью 60 минут каж­дое. Побе­ди­тель Отбо­ра будет опре­де­лен по ито­гам вто­ро­го – финаль­но­го – тура, резуль­та­ты кото­ро­го будут под­ве­де­ны 20 июня. Побе­ди­тель при­мет уча­стие в тра­ди­ци­он­ном осен­нем гастроль­ном туре Рос­сий­ско­го наци­о­наль­но­го оркест­ра по горо­дам Рос­сии в каче­стве солиста.

Фото – сайт rno.ru

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