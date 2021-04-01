Подведены итоги первого тура Большого отбора РНО

Жюри закончило прослушивание записей участников и выставило свои оценки. Видеозаписи оценивались каждым членом жюри по 10-балльной шкале. Из 306 заявок, присланных на конкурс, были определены 30 финалистов.
«Проведение детского конкурса, безусловно, является нужным и важным, особенно если принимать во внимание снижение творческой активности из-за пандемии и в мире, и в России. Для молодых талантов это стимул и дополнительные возможности проявить себя. При некоторых организационных издержках — имеется в виду большое количество конкурсантов, их разный возраст, разные специальности, разный репертуар, разные условия и разное качество записи выступлений, что создавало специфические сложности в работе жюри, которое стремилось к максимальной объективности и доброжелательности, — тем не менее, хочется отметить, что среди участников много одаренных, талантливых ребят, порой проявляющих высокую художественную зрелость и серьезность подготовки.
На второй тур пропущены 30 человек. Организаторы конкурса и члены жюри благодарят всех участников, прошедших и не прошедших, и желают молодым музыкантам неугасимого творческого горения», – рассказывает народный артист России, концертмейстер Российского национального оркестра, председатель жюри Большого отбора РНО Алексей Бруни.
Результаты первого тура можно узнать на сайте https://rno.ru/contest, а также на страницах конкурса в соцсетях. Финалисты в период с 2 по 8 мая соберутся в Москве для участия в очных мастер-классах — трех индивидуальных занятиях продолжительностью 60 минут каждое. Победитель Отбора будет определен по итогам второго – финального – тура, результаты которого будут подведены 20 июня. Победитель примет участие в традиционном осеннем гастрольном туре Российского национального оркестра по городам России в качестве солиста.
Фото – сайт rno.ruОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.