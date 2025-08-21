VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиSOINA презентовала клип на песню «Белой птицей»

SOINA презентовала клип на песню «Белой птицей»

editor
By editor
48
SOINA - Белой птицей

Певица и автор песен SOINA представила клип на композицию «Белой птицей» – балладу о свободе и боли. В песне соединяются образы русской природы, символика птиц и хрупкая сила женского сердца.

Песня вдохновлена легендой о Байкале и Ангаре – символической историей любви и непокорности. В клипе эти архетипические мотивы раскрываются в образе женщины-птицы, чья душа порезана «перьями насквозь», но всё равно стремится к небу, к солнцу, к освобождению.

«Белой птицей» создана в жанре нео-русского фолка – стилистике, где традиционные мотивы встречается с современным звучанием. Это музыкальное полотно с элементами этно, электронной фактуры и эмоциональной лирики, в которой каждый образ словно вышит вручную.

Клип продолжает художественную линию трека, превращая его в визуальную притчу о свободе, боли и обретении себя. Мистические образы природы, бескрайние просторы, холодная вода и тёплое солнце – всё это становится метафорами пути, который проходит героиня SOINA: от разрыва до освобождения, от холода до света.

«С этой песней я обрела не только стиль, но и уверенность. Это начало новой главы, где я – не просто артист, а рассказчица древней и новой истории. Белой птицей – это моя мечта, моя легенда, моё утверждение» — делится певица.

Предыдущая статья
Надежда Мельянцева представила новый сингл и клип «Ложь и притяжение»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru