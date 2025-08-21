SOINA презентовала клип на песню «Белой птицей»

Певица и автор песен SOINA представила клип на композицию «Белой птицей» – балладу о свободе и боли. В песне соединяются образы русской природы, символика птиц и хрупкая сила женского сердца.

Песня вдохновлена легендой о Байкале и Ангаре – символической историей любви и непокорности. В клипе эти архетипические мотивы раскрываются в образе женщины-птицы, чья душа порезана «перьями насквозь», но всё равно стремится к небу, к солнцу, к освобождению.

«Белой птицей» создана в жанре нео-русского фолка – стилистике, где традиционные мотивы встречается с современным звучанием. Это музыкальное полотно с элементами этно, электронной фактуры и эмоциональной лирики, в которой каждый образ словно вышит вручную.

Клип продолжает художественную линию трека, превращая его в визуальную притчу о свободе, боли и обретении себя. Мистические образы природы, бескрайние просторы, холодная вода и тёплое солнце – всё это становится метафорами пути, который проходит героиня SOINA: от разрыва до освобождения, от холода до света.

«С этой песней я обрела не только стиль, но и уверенность. Это начало новой главы, где я – не просто артист, а рассказчица древней и новой истории. Белой птицей – это моя мечта, моя легенда, моё утверждение» — делится певица.