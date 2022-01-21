Подведены итоги третьего цикла конкурса профессиональной мобильности «Маршрут добра»

Фонд Потанина представляет результаты третьего цикла конкурса «Маршрут добра». Победителями стали 32 представителя некоммерческой сферы из 15 регионов России: 16 в номинации «Индивидуальная траектория» и 16 в номинации «Институциональный опыт».

Конкурс направлен на поддержку профессиональной мобильности сотрудников некоммерческих организаций, осуществляющих социально-значимую деятельность или поддержку некоммерческого сектора, и позволяет им углубить знания в области стратегического управления, а также работы с различными аудиториями.

Всего на третий цикл конкурса было подано 217 заявок, из которых 185 было допущено к экспертизе после проверки на соответствие формальным критериям: 124 – в номинации «Институциональный опыт» и 61 – в номинации «Индивидуальная траектория». Важно отметить рост интереса к конкурсу в третьем цикле – на него было подано на 80% больше заявок по сравнению с первым и вторым циклами, что свидетельствует о востребованности образовательных программ среди профессионалов сектора.

В число регионов-лидеров по количеству заявок в третьем цикле вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская и Самарская области, а также Краснодарский, Пермский и Ставропольский края.

Среди победителей третьего цикла конкурса 12 представителей некоммерческой сферы из Москвы, трое – из Санкт-Петербурга, по двое – из Пермского и Ставропольского краев, а также Архангельской и Нижегородской областей.

Что касается выбора направления профессионального развития, то большая часть победителей третьего цикла в номинации «Институциональный опыт» планирует осваивать новые знания (13 из 16). В частности, они сфокусируются на подготовке стратегий развития организаций, повышении компетенций сотрудников и разработке для них индивидуальных карьерных маршрутов внутри организации под руководством менторов.

Победители в номинации «Индивидуальная траектория» сосредоточатся на повышении квалификации в сфере управления организацией, работе с сообществами и взаимодействии с целевыми группами. Получать новые знания они будут в рамках стажировок, онлайн-курсов и программ профессиональной переподготовки.

Прием заявок на четвертый цикл продлится до 31 января 2022 года. Отправить заявку можно на сайте Фонда.

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